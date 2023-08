VIDEO: Chaos compleet op Zandvoort: Rode vlag na meerdere incidenten De chaos is compleet op Zandvoort. Het kwam ineens met bakken uit de hemel op het circuit en de coureurs aquaplanneerden als gekken. Het grootste slachtoffer was Zhou Guanyu, die met zijn Alfa Romeo hard in de tecpro klapte. Het was daarmee einde wedstrijd voor de Chinees, die gelukkig wel zonder kleerscheuren uit kon stappen.