Retro Chanoch Nissany: De F1-tester die 13 seconden trager was

De eerste vrijdagtraining van de Grand Prix van Hongarije 2005. Er is veel aandacht voor de garage van het noodlijdende Minardi, waar de Israëliër Chanoch Nissany naar buiten rijdt. Nissany viert zijn 42ste verjaardag op een wel heel bijzondere manier. Hij trakteerde zichzelf op een uniek verjaardagscadeau: een ritje in een Formule 1-wagen. Vier jaar eerder was Nissany, die in Boedapest woont, een toeschouwer op de Hungaroring. Een die nog nooit in een kart had gezeten, laat staan een racewagen.

"Ik begon mijn loopbaan toen ik 38 was", vertelde Nissany in Tel Aviv aan Motorsport.com. "Ik was een zakenman die op kantoor werkte. Ik herinner me dat in in Boedapest op de tribune zat. Ik zag de race en vertelde mijn vriend naast me: 'Ik wil F1-coureur worden.' Ik had nog nooit in een kart of racewagen gezeten. Mijn vriend antwoordde: 'Geen probleem. Als we terug thuis zijn neem jij je pilletje in en dan is alles weer oké.' Maar toen ben ik van nul begonnen." Menigeen zal op basis van zijn snelheid op die bewuste dag zeggen dat Nissany nooit een plekje in de F1 verdiend had. Dat gaat echter te snel voorbij aan het opmerkelijke verhaal van zijn toewijding waarmee hij zo ver kwam.

Zijn leeftijd had Nissany tegen. Zijn succes als zakenman had hij dan weer mee. Dat gaf hem de financiële slagkracht om te starten in de autosport. Uiteindelijk vond hij zelf een sponsor uit eigen land, die hem tot in de F1 zou steunen. Nissany begon te racen in Hongarije, in het nationale Formule 2000-kampioenschap. Niet meteen een hoogstaand kampioenschap, maar een tweede plaats in 2002 en een titel in 2003 zorgde ervoor dat Nissany zijn droom koppig bleef najagen. Hij probeerde het ook op internationaal niveau in de World Series Lights en verscheen in 2004 drie keer aan de start in de Formule 3000, de voorloper van de GP2. Daarin blonk hij niet bepaald uit, maar zijn financiële bagage wekte de interesse op van Formule 1-teams die krap bij kas zaten en wel een injectie konden gebruiken. Jordan was er zo een en Nissany kwam tot een akkoord met Eddie Jordan om als testrijder te fungeren.

Chanoch Nissany, Jordan Ford EJ14 Foto: James Moy

Nissany maakte zijn testdebuut in juli 2005 op Silverstone. Bij een test was hij negen seconden trager dan teamgenoot Nick Heidfeld, maar zijn droom kwam wel dichterbij. "Ik leefde er dag en nacht voor, 24 uur lang. Ik at, sliep en droomde over autosport." In juli 2005 maakte Nissany zijn droom ook waar. Bij het Minardi van Paul Stoddart mocht Nissany een rol als derde rijder vervullen, met een testbeurt in de vrije training van de Hongaarse Grand Prix.

De regels rond de F1-superlicentie waren in die tijd nog heel anders. Nissany hoefde alleen maar wat kilometers te maken tijdens een privétest om zijn deelname aan een vrije training veilig te stellen. En aangezien de testbeperkingen in die tijd nog heel anders waren, was dat geen enkel probleem. Hij reed vijf volle dagen in de Minardi op Misano, Mugello en Vallelungo voordat zijn droom waarheid werd: de vrijdagtraining op de Hungaroring - toevallig zijn 42e verjaardag.

Het Formule 1-debuut van Nissany was groot nieuws in Israel. Vele journalisten en televisiestations reisden af naar Hongarije om de gebeurtenis van dichtbij mee te maken. Een overijverige verslaggever vroeg zelfs Michael Schumacher wat hij vond van de test van Nissany. De ietwat verbaasde Duitser reageerde: “Excuseer mij, ik weet het niet.”

Chanoch Nissany, Minardi Foto: Rainer W. Schlegelmilch

Zijn eerste F1-meters gingen niet onopgemerkt voorbij. De Israëliër werd in de live uitzending continu gevolgd. In zijn voorzichtige eerste meters, ondanks de druk van deelname aan een echt raceweekend, probeerde hij aan zelfvertrouwen te winnen. Een jacht op snellere tijden zat er nimmer in. Met ruim een kwartier te gaan maakte Nissany een fout in bocht 4, spinde in de grindbak en zo eindigde zijn debuut. Toen de takelwagen bij zijn bolide arriveerde om hem weg te slepen, zat Nissany nog altijd in de cockpit. Na anderhalf uur trainen spraken de cijfers voor zich: Nissany eindigde de sessie met een 1.34.319. Dat was bijna 13 seconden langzamer dan de snelste man: Alex Wurz in een McLaren. Ter vergelijking: teamgenoot Christijan Albers noteerde een 1.27.540.

Als hij terugblikt op die dag schaamt hij zich niet dat hij totaal niet in de buurt kwam van de andere rijders. De deelname aan een Grand Prix-weekend was gewoonweg een droom die onverwachts uitkwam. Bovendien stelt hij dat zijn rondetijden tijdens de privétestdagen een stuk beter waren. “Vergeet niet dat het al vijftien jaar geleden is”, zei hij. “Ik was trots om op de Hungaroring te kunnen rijden, daar is geen twijfel over mogelijk. Het was een geweldige ervaring. Mijn doel was duidelijk: een officiële Formule 1-coureur zijn, in een officiële F1-bolide rijden. Dat heb ik bereikt. Ik ben voor normale mensen een bijzonder verhaal, voor iedereen met een gewone baan die een droom heeft. Dus zeg niet dat het niet mogelijk is. Ik wilde iedereen bewijzen dat, zelfs op 38-jarige leeftijd, je iets kunt bereiken als je dat graag wilt. Het zit gewoon in je hoofd.”

Chanoch Nissany, Minardi Foto: Mark Capilitan

Nissany nam nooit meer deel aan een officiële F1-sessie maar nam nog wel vier testdagen voor Minardi voor zijn rekening. Hij ging door met racen en won nog meer kampioenschappen in Hongarije, totdat hij enkele jaren geleden zijn helm aan de wilgen hing. De afgelopen jaren hield hij zich bezig met de begeleiding van zijn zoon Roy. Hij speelde een grote rol in de deal met Williams. Vader en zoon zijn zich er terdege van bewust dat de Formule 1-kansen van Roy heel anders liggen. “Ik ben een heel andere rijder dan mijn vader”, zegt zoonlief. “Als je terugkijkt op zijn carrière, was dat heel uniek, apart en bijzonder. Hij begon pas op zijn 38e. Zijn doelen waren heel anders dan mijn doelen. Het is een ongelofelijke prestatie om op zo’n late leeftijd te beginnen maar toch de Israëlische vlag naar de Formule 1 te brengen. Het is een unieke prestatie die volledig op zich staat. Ik ben al op mijn zesde begonnen en heb in diverse klassen gereden. Het is leuk om die achtergrond te hebben maar ik volg mij eigen pad.”

Vader Nissany is waarschijnlijk nog trotser op wat zijn zoon bereikt dan was hij in zijn eigen carrière neerzette: “Ik ben blij met wat ik bereikt heb maar ik denk dat Roy nog veel meer kan bereiken. Ik had nooit het talent. Ik ben niet van zijn niveau. Ik had, laten we het zo zeggen, de mentale kracht om het te halen. Deze generatie, de jonge generatie, is van een heel ander niveau.”