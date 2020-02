Chandhok: Prestaties Albon belangrijk voor titelkans Verstappen

Verstappen werd na het vertrek van Daniel Ricciardo naar Renault de onbetwiste kopman bij de energiedrankenfabrikant. In eerste instantie was daar Pierre Gasly als tweede man, maar de Fransman vond zijn draai niet bij de hoofdmacht en werd halverwege het seizoen teruggezet naar Toro Rosso. Alexander Albon kwam op zijn plaats. Hoewel de rookie het heel aardig deed in zijn eerste races bij Red Bull, zat een podium er nog niet in. Eenmaal kwam hij dichtbij, maar reed Lewis Hamilton hem in de slotfase van de Braziliaanse GP van de baan.

Het aankomende seizoen wil Verstappen samen met Red Bull voor de titel gaan, maar een sterke tweede rijder is van elementair belang wil men in die opzet slagen. Dat vindt ex-F1-rijder Karun Chandhok, tegenwoordig analist bij het Britse Sky F1. “Ze hebben naast Max niet een coureur nodig die Max kan verslaan”, zei de Indiase analist tijdens Autosport International. “Mercedes heeft geen coureur nodig is die Lewis kan verslaan. Maar wat ze nodig hebben is een coureur die zijn waarde bewijst op de momenten dat Lewis of Max het om de een of andere reden af laat weten.”

Die rol is bij uitstek weggelegd voor Valtteri Bottas. De Fin is al jaren de tweede man bij Mercedes en kaapt punten voor de andere concurrenten weg op het moment dat Hamilton wint. Daarnaast graait hij zo nu en dan ook een eigen succesje, waarmee hij waardevol is voor Mercedes. “Valtteri was er in Baku, in Japan. Dat zijn sleutelmomenten waarop de tweede rijder er is en ervoor zorgt dat het team alsnog wint”, aldus Chandhok, die betwist of Red Bull nu een dergelijke kracht in huis heeft. “Als Red Bull voor het kampioenschap mee moet doen, is dat wat ze nodig hebben. Het is wat dat betreft een heel belangrijk jaar voor Alex Albon.”