Champagne keert in 2025 terug op het Formule 1-podium

Champagne spuiten na een overwinning is in de Formule 1 al een traditie die teruggaat tot de jaren zestig toen Dan Gurney voor het eerst zijn podiumgenoten op een champagnedouche trakteerde. In de loop der jaren zijn er duizenden flessen champagne ontkurkt, maar aan die traditie kwam in 2021 een einde toen de Formule 1 in zee ging met Ferrari Trento en er Italiaanse mousserende wijn voor in de plaats kwam.

Vanaf volgend jaar keert de 'echte' champagne – waarschijnlijk Moët & Chandon – weer terug op het podium. In een ronkend persbericht laat de Formule 1 weten dat het een overeenkomst voor de komende tien jaar heeft gesloten met LVMH, het Franse bedrijf dat onder andere luxemerken als Louis Vuitton (reisartikelen en mode), Christian Dior (mode), TAG Heuer (horloges) en dus ook Moët tot zijn portefeuille mag rekenen. Of dat laatste merk ook daadwerkelijk op het podium te zien zal zijn is de vraag: LVMH is namelijk ook eigenaar van champagnemerken als Veuve Clicquot, Ruinart en Krug en mogelijk kiest het wel voor een van die merken.

Wel is duidelijk dat Rolex na twaalf jaar zal vertrekken als officiële partner van F1 voor tijdwaarneming. LVMH-merk TAG Heuer – nu al verbonden aan Red Bull Racing – zal vanaf volgend seizoen die rol overnemen.

Mijlpaal

"LVMH en Formule 1 zijn twee wereldmerken die consequent de grenzen verleggen van creativiteit en innovatie, waarden die centraal staan bij Liberty Media", zegt Liberty Media-baas Greg Maffei. "We kijken uit naar de samenwerking in de komende jaren met [LVMH-president] Bernard Arnault."

Formule 1-CEO Stefano Domenicali noemt de samenwerking een mijlpaal. "Onze sport is gebaseerd op het meedogenloze streven naar uitmuntendheid, een waarde die ook centraal staat bij LVMH, dus ik ben verheugd om aan te kondigen dat dit historische partnerschap in 2025 van start zal gaan", aldus de Italiaan. "Omdat de Formule 1 wereldwijd blijft groeien en een nieuw en diverser publiek aantrekt, is LVMH door zijn kracht en breedte de perfecte partner voor ons om mee samen te werken om de ervaring van onze fans en het erfgoed van onze ongelooflijke sport voortdurend te verbeteren."

De waarde van de overeenkomst is zoals gebruikelijk niet bekendgemaakt, maar die zou rond de 100 miljoen dollar per jaar liggen en in totaal dus zo'n 1 miljard dollar behappen.