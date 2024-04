CEO RB F1-team: Tsunoda dit seizoen "mentaal op een ander niveau"

Volgens de CEO van het RB Formule 1-team is de doorbraak van de 23-jarige Yuki Tsunoda in zijn vierde Formule 1-seizoen vooral te danken aan een mentale omslag. "Hij heeft zoveel progressie geboekt", aldus Bayer. "In de winter is hij er fysiek ongelooflijk op vooruitgegaan, maar vooral mentaal zit hij nu op een ander niveau."

Dat was al te zien in Melbourne waar Tsunoda – mede door de uitvalbeurten van Max Verstappen en beide Mercedessen – zevende werd, maar vooral afgelopen weekend op Suzuka. De Japanner stond daar voor de derde keer in zijn carrière aan de start van zijn thuisrace. Voor een uitzinnig publiek reed hij in een zwaarbevochten race naar de tiende plaats, tot grote vreugde van Bayer. "Ik denk dat het een geweldige race van hem was. Hij zei dat hij er met de spirit van de samoerai aan was begonnen en hij heeft een geweldige prestatie geleverd voor zijn thuispubliek en Honda."

Het punt dat Tsunoda mee naar Faenza bracht is des te specialer omdat het alweer enige tijd geleden was dat een Japanner in eigen land punten scoorde. "Iemand vertelde me dat het de eerste keer sinds 2012 is", zei Bayer. "Toen scoorde Kamui Kobayashi een punt, dus [het was] een geweldige prestatie van Yuki, eerlijk waar. Het was een vlekkeloze rit van hem. Hij spaarde zijn banden wanneer dat nodig was, hij pushte wanneer dat nodig was. Hij kreeg veel steun van het team bij die pitstop. Over het algemeen ben ik heel erg blij met hem."

Foto door: Red Bull Content Pool

Beter dan Aston Martin?

In het klassement is Tsunoda inmiddels uitgegroeid tot de beste coureur achter de tien piloten van de vijf topteams. Twee punten boven hem in de rangschikking staat Lance Stroll, die weliswaar met een veel betere auto rijdt, maar tot dusverre in alle kwalificaties het onderspit delfde tegen de Japanner. Bayer vindt het nog wat te vroeg om te suggereren dat Tsunoda de Canadees voorbij kan streven.

"Ik moet daar voorzichtig mee zijn", zei de Zwitser. "Wat ons waarschijnlijk heeft geholpen, is dat het lijkt alsof Lance aanvankelijk niet zoveel uit de upgrades van Aston Martin heeft weten te halen. Verder waren we hier [in Japan] iets beter dan we dachten. We dachten dat dit geen circuit voor ons zou zijn. Maar ik moet zeggen dat het team erg gefocust is op het vinden van een honderdste hier en een tiende daar. Waar ik vooral trots op ben is dat we dit jaar voor het eerst op eigen kracht in de top-tien stonden, niet omdat er iets gebeurde of iemand het verprutste."