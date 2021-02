CEO Alpine: "Alonso ideale mentor voor jeugdige coureurs"

De tweevoudig wereldkampioen uit Spanje keert dit seizoen terug in de Formule 1, nadat hij de afgelopen twee jaar – na een mislukt avontuur bij McLaren – in andere kampioenschappen uitkwam. Hij tekende een meerjarig contract bij Renault, het team waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd en dat vanaf dit seizoen onder de naam Alpine rijdt.

Dat team kondigde eerder deze week de line-up van de jeugdacademie aan. De opleiding bestaat uit vijf coureurs die in verschillende opstapklassen zullen uitkomen: Victor Martins en Caio Collet debuteren in dienst van MP Motorsport allebei in de Formule 3. De overige drie coureurs, Oscar Piastri, Christian Lundgaard en Guanyu Zhou, komen in de Formule 2 uit voor respectievelijk Prema, ART Grand Prix en UNI-Virtuosi.

Rossi, onlangs benoemd tot nieuwe CEO van Alpine, zei bij de lancering van de vernieuwde academie dat hij er vertrouwen in had dat Alonso kon helpen het beste in zijn jonge coureurs naar boven te halen. “Fernando heeft bijna twintig jaar in de Formule 1 achter zijn naam staan. Zijn ervaring is van onschatbare waarde voor jonge coureurs in ontwikkeling. Van mentaal en fysiek sadvies tot hoe je het beste uit de auto kunt halen. Ik weet zeker dat hij een inspiratie zal zijn voor het team.”

F2-coureurs Lundgaard en Zhou hebben al met Alonso samengewerkt en zijn blij met de feedback die ze kregen. “Ik was [vorig seizoen] in Abu Dhabi voor de laatste F2-race en hij was daar met de Renault F1-wagen van 2005”, aldus Lundgaard. “Ik heb het hele weekend met hem doorgebracht, zat naast hem bij de briefings en zag hoe geconcentreerd hij was, ook al racete hij dat weekend niet. Ik heb echt veel van hem geleerd.” Zhou zag Alonso afgelopen december in actie, tijdens de rookietest na afloop van het F1-seizoen. “Alonso is van jongs af aan een van mijn idolen en ik had nooit gedacht dat ik op een dag in dezelfde garage zou staan als hij. Het was een enorme ervaring om zoveel te kunnen leren van een tweevoudig wereldkampioen. De man is enorm slim, hij hielp met m'n rijvaardigheid en had ook wat tips voor het team. We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik heb absoluut veel geleerd van de twee weken die ik met hem heb doorgebracht.”

Alonso heeft zelf een raceteam – FA Racing geheten – dat in de Formula Renault Eurocup uitkomt en is dus gewend aan het ondersteunen van jong talent. Of hij er de komende maanden veel tijd voor zal hebben is nog maar de vraag. Sinds vorig jaar bekend werd dat Alonso zou terugkeren in de Formule 1 is de oude rot serieus aan het testen en trainen geslagen. Hij heeft al aangegeven dat 2021 een leerjaar zal worden en dat het zijn uiteindelijke doel is om in 2022 met de nieuwe wagen mee te kunnen strijden om de wereldtitel.