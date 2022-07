Het lijkt erop dat Circuit Paul Ricard na dit F1-seizoen niet meer op de kalender staat en vanaf 2023 plaats moet maken voor nieuwe locaties. Qatar en Las Vegas zijn al aangekondigd voor volgend jaar, terwijl de F1-organisatie ook bezig is met Zuid-Afrika. Mochten de COVID-beperkingen het toestaan, dan verschijnt ook China weer op het rooster. De kans is groot dat het Zuid-Franse circuit van de F1-kalender verdwijnt, maar de organisatie hoopt opgenomen te worden in het roulatiesysteem dat de Formule 1 wil introduceren. Frankrijk is de laatste jaren steeds nadrukkelijker aanwezig op de F1-grid. Begin 2021 veranderde de teamnaam van Renault in Alpine en heeft dat merk met Esteban Ocon ook een Franse coureur op de loonlijst. Landgenoot Pierre Gasly racet sinds 2017 in de koningsklasse. Beide heren wonnen in de afgelopen jaren hun eerste Grand Prix.

Alpine CEO Laurent Rossi is teleurgesteld als Paul Ricard volgend jaar niet meer wordt ingeroosterd, gezien het belang van het land voor F1 en de autosport. "Ik spreek er dan niet over als Franse chef of Franse burger", aldus Rossi. "Het is meer dat ik denk dat Frankrijk een racebolwerk is. Het heeft veel gegeven aan de sport. Er is een groot publiek en grote fanbase. Het is oneerlijk om een mijlpaal als de Franse Grand Prix te schrappen. Ik zou het vreemd vinden, dus ik hoop dat 'ie blijft."

Kort voorafgaand de race stonden onder meer Gasly en Ocon opgesteld voor het volkslied, dit terwijl het Franse publiek met de Franse vlag zwaaide. Eerstgenoemde wilde van elke seconde genieten, wetende dat het voor een tijdje zijn laatste thuisrace zou kunnen zijn. Gasly vond het emotioneel om alle Franse vlaggen te zien. "Het is de eerste keer dat ik de Franse Grand Prix zo zie", aldus de coureur van AlphaTauri. "Het is de eerste keer dat ik het goed kan meemaken sinds mijn zege op Monza. Er is dus meer support. Je kunt echt zien dat mensen in dit land enthousiast zijn over de Formule 1. Het maakte de dag iets beter. Hopelijk krijgen we überhaupt nog een Franse Grand Prix. Als het niet volgend jaar is, dan hopelijk het jaar erna. Ik vind dat het een plaats op de kalender verdient."

