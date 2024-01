CEO AlphaTauri: Verhuizing naar Milton Keynes cruciaal voor succes

De Italiaanse renstal AlphaTauri is een voortzetting van Toro Rosso, dat weer voortkomt uit Minardi, het F1-team dat van 1985 tot en met 2005 deelnam aan 340 Grands Prix. Al die tijd is de fabriek op het ietwat troosteloze industrieterrein van de Noord-Italiaanse stad Faenza de uitvalsbasis geweest van het team. Sinds enkele jaren beschikt AlphaTauri ook over een faciliteit (voor aerodynamica) in het Engelse Bicester. Als onderdeel van de uitbreiding en verdere integratie van het team binnen Red Bull wordt die faciliteit echter verplaatst naar Milton Keynes, vlak bij de thuisbasis van zusterteam Red Bull Racing.

De nieuwe faciliteit, waar ook medewerkers van de afdeling voertuigdynamica zullen werken, wordt groter en beter uitgerust dan de vorige. Bayer gelooft dat de verhuizing het team zal helpen om te concurreren voor toptalent op de drukke F1-banenmarkt in het Verenigd Koninkrijk. "Het Milton Keynes Performance Centre is nodig omdat de faciliteit in Bicester al te klein wordt," vertelde Bayer aan Motorsport.com. "We hebben geen parkeerplaatsen en geen kantine. We moeten een aantrekkelijke werkgever zijn. Ten eerste begint dat natuurlijk met het team op zich, met de identiteit, maar dan zijn er ook de faciliteiten en de mogelijkheden voor mensen om een carrièrepad te hebben. En daarom zullen die faciliteiten heel belangrijk zijn."

"Daarnaast loopt het huurcontract in Bicester af, dus we moesten sowieso verhuizen”, vervolgt de Oostenrijker. "En het voordeel van dichter bij Red Bull Racing en hun campus zitten, is dat het makkelijker voor ons is als het gaat om windtunnel- en simulatorwerk. Dus dat alles maakt het leven makkelijker voor alle ingenieurs."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Ayumu Iwasa, AlphaTauri AT04

Bayer geeft toe dat AlphaTauri altijd moeite heeft gehad om Britse ingenieurs aan te trekken en over te halen naar Italië te verhuizen. "We voeren momenteel een intensieve wervingscampagne en we zijn blij dat we Brits toptalent nu een werkplek in Groot-Brittannië kunnen bieden. Want voor hen, ik zeg het niet graag, is Faenza prachtig, maar wel problematisch."

"Ik geef je mijn eigen voorbeeld. Toen ik bij AlphaTauri begon, nam ik mijn vrouw mee. We reden naar Faenza en ze zei: 'Oh, het is prachtig.' We aten pizza en reden naar de zee. En toen zei ze: 'Hoe zit het met de school?' Ik zei: 'Ik denk niet dat die er is. En hoe zit het met mogelijke vacatures voor mij?' Ik denk niet dat die er zijn. Als je geen Italiaans spreekt en als je kinderen geen baby's meer zijn, is de verhuizing eerlijk gezegd heel moeilijk", geeft Bayer toe. "We hebben een paar Britse ingenieurs die nu [van Faenza] teruggaan naar Milton Keynes. Ook hebben we Italianen die willen verhuizen die mogelijkheid geboden, maar dat is geen must. Maar het is duidelijk dat het grootste deel van de nieuwe mensen Britten zijn."

Technisch directeur Jody Egginton is het ermee eens dat de verhuizing gunstig is voor het team. "We verhuizen naar een grotere faciliteit in Milton Keynes, we groeien uit ons jasje," zei hij. "En dat biedt ook kansen. De hoeveelheid activiteiten die we doen in het Verenigd Koninkrijk blijft vergelijkbaar, maar we breiden de omvang van die operatie uit, dus dat is positief."