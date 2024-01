CEO AlphaTauri: Red Bull hield F1-rentree Ricciardo aanvankelijk tegen

Nyck de Vries kreeg in 2023 de kans om zich bij AlphaTauri te bewijzen als Formule 1-coureur, maar het avontuur was uiteindelijk van korte duur. Na slechts tien races werd de Fries aan de kant gezet, waarna Daniel Ricciardo werd aangesteld als zijn vervanger. De Australiër zou uiteindelijk zes punten scoren voor de renstal uit Faenza en het team eindigde mede daardoor op de achtste plaats bij de constructeurs. AlphaTauri-CEO Peter Bayer had zijn oog al op Ricciardo laten vallen toen hij net bij zijn huidige werkgever aan de slag ging.

"Toen ik hier begon, heb ik een beetje om me heen gekeken en gedacht: als Nyck de Vries het qua prestaties niet redt, dan zou Daniel een geweldige oplossing voor ons zijn", vertelde Bayer in gesprek met Motorsport-Magazin. Hij legde vervolgens uit waarom hij Ricciardo als een goede aanvulling zag. "Waarom? Daniel neemt ervaring mee en hij kan ons op alle circuits helpen met de afstelling. Daniel is ook een echt referentiepunt voor Yuki [Tsunoda]. Hij heeft binnen één week enorm veel nieuwe energie in het team gebracht. Onze monteurs waren heel blij. De transitie was niet eenvoudig, maar uiteindelijk heeft het zo'n positieve impact gehad."

Ondanks de interesse van Bayer was het aanvankelijk geen gegeven dat Ricciardo ook daadwerkelijk voor AlphaTauri zou gaan racen. Red Bull Racing, het team waar hij op dat moment als reservecoureur voor werkte, voelde daar heel weinig voor. "Aanvankelijk werd gezegd: 'Nee, Daniel is reservecoureur bij Red Bull en dat blijft zo'", vervolgde Bayer. "Gedurende een maand bleven we vragen hoe de zaken ervoor stonden. Op een gegeven moment kwam Christian Horner naar ons toe en zei: 'We doen een test in Silverstone, wellicht kijken we er dan naar'. Vervolgens zei Helmut: 'Ja, waarom niet?'"

Uiteindelijk leidde het tijdens de GP van Hongarije tot de terugkeer van Ricciardo bij AlphaTauri, het team waarvoor hij in 2012 en 2013 ook al racete toen het nog Toro Rosso heette. Hoewel de Italiaanse renstal betrokken was bij de komst van de achtvoudig Grand Prix-winnaar, werd het definitieve besluit volgens Bayer niet door het team genomen. "Iedereen zit aan dezelfde tafel. Er waren gesprekken waarin Oliver Mintzlaff betrokken was en ook Franz Tost was in een leidende rol betrokken, maar Christian Horner heeft op een gegeven moment ook aan tafel gezeten", verklaarde hij de manier waarop besluiten over de coureurs worden genomen bij de Red Bull-teams. "Uiteindelijk wordt de beslissing genomen door Helmut Marko."