Carrière in cijfers: Kimi Raikkonen

Wereldkampioen van 2007

Kimi Raikkonen viert zijn wereldtitel op het podium na de Braziliaanse GP van 2007 Photo by: Sutton Images

Raikkonen is een van de 33 wereldkampioenen in de geschiedenis van de F1. Hij pakte zijn enige titel als coureur van Ferrari in 2007. Dat gebeurde in een seizoen waarin hij een spannende strijd afwerkte met McLaren-duo Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De titelstrijd werd pas tijdens de laatste race in Brazilië beslist. Raikkonen sloot het seizoen af met één punt meer dan Hamilton en Alonso. Hoewel McLaren dat jaar met beide coureurs goede kansen verspilde, won Raikkonen de meeste races (zes), had hij evenveel podiums als de McLaren-coureurs (twaalf) en reed hij samen met teamgenoot Felipe Massa de meeste snelste ronden (zes). Tot op heden is Raikkonen de laatste wereldkampioen van Ferrari.

312 starts

Kimi Raikkonen tijdens zijn eerste GP met Sauber bij de Australische GP van 2001 Photo by: Brousseau Photo

Tijdens zijn periode in de Formule 1 tot nu toe tussen 2001 en 2019 startte Raikkonen in 312 Grands Prix. Dat is slechts tien minder dan recordhouder Rubens Barrichello. Raikkonen’s F1-carrière begon bij Sauber met de Grand Prix van Australië van 2001. Daarin kwam hij als zevende over de finish, maar door een tijdstraf van 25 seconden voor Olivier Panis schoof hij op naar de zesde plek. Daardoor luisterde hij zijn debuut op met een punt.

21 overwinningen

Kimi Raikkonen pakt zijn eerste overwinning Photo by: DaimlerChrysler

Met zijn 21 overwinningen staat Raikkonen vijftiende op de ranglijst aller tijden, met een overwinning minder dan Damon Hill en eentje meer dan Mika Hakkinen. Zijn eerste zege pakte Raikkonen bij de Maleisische Grand Prix van 2003, toen hij voor McLaren-Mercedes racete. Die zege kwam destijds onverwachts, want hij startte slechts vanaf de zevende gridpositie. Na de eerste ronde lag hij echter al op de vierde positie. Een belangrijke inhaalactie op Nick Heidfeld voor P2 in de derde ronde, plus een goede tactiek van McLaren, bezorgden Raikkonen de eerste van zijn 21 overwinningsbokalen.

103 podiums (vijfde aller tijden)

Een blije Kimi Raikkonen Photo by: DaimlerChrysler

Een van Raikkonens meest indrukwekkende statistieken is dat hij 103 keer op het podium stond. Gemiddeld stond de huidige Alfa Romeo-coureur dus eens in de drie races op het podium. Met 103 podiumplaatsen staat hij in de top-vijf aller tijden, met drie podia minder dan viervoudig wereldkampioen Alain Prost. Hoewel Raikkonen weinig geeft om statistieken, is de kans klein dat een van de huidige coureurs hem op korte termijn inhaalt. De eerstvolgende actieve coureur is landgenoot Valtteri Bottas, die met 45 podiums op de zeventiende plaats staat.

18 pole-positions

Raikkonen’s laatste pole position was tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2018 Photo by: Alessio Morgese / Luca Rossini

Raikkonen startte 44 keer een Grand Prix vanaf de eerste rij en achttien van die starts kwamen vanaf pole position. Hij heeft daarmee evenveel poles verzameld als Mario Andretti en René Arnoux en het trio bezet de gedeelde vijftiende plaats op de ranglijst aller tijden. Bottas (met 11 pole positions) is de actieve coureur die Raikkonen op die ranglijst het dichtste genaderd is. Raikkonens achttiende pole position kwam tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2018. In die race leidde de Fin ook de meeste ronden, maar hij trok aan het kortste eind ten opzichte van Lewis Hamilton en Mercedes.

46 snelste ronden

Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Met 46 snelste ronden staat Raikkonen achter Lewis Hamilton en Michael Schumacher derde op de eeuwige ranglijst. Sebastian Vettel heeft acht snelste ronden minder dan zijn voormalige teamgenoot en mogelijk kan hij de Fin dit jaar evenaren of passeren. De meest recente snelste ronde van Raikkonen reed hij tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2018. Die race sloot hij af op de tweede positie, nadat hij vanaf de derde startpositie vertrok.

Meer overwinningen?

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Terugkijkend had Raikkonen meer overwinningen kunnen pakken dan uiteindelijk gebeurd is. Hij reed in 83 races aan de leiding en met dat aantal staat hij zevende aller tijden, met één race minder dan Alonso en Prost. In deze 83 races viel Raikkonen drie keer vanuit leidende positie uit door mechanische problemen. Of hij nog een kans krijgt om iets toe te voegen aan dat totaal blijft afwachten. Veel zal afhangen van de progressie die Alfa Romeo kan boeken en hoeveel langer Raikkonen nog blijft racen.

Statistieken Totaal Inschrijvingen 316 Races gestart 312 Zeges 21 Pole-positions 18 Snelste ronden 46 Hattricks 2 Podiumplaatsen 103 Starts vanaf eerste rij 44 Races in de punten 213 Gereden ronden 16551 Gereden kilometers 82242 Races aan de leiding 83 Ronden aan de leiding 1305 Kilometers aan de leiding 6612 Punten 1859 Wereldtitels 1

