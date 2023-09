Sainz: "Zijn weer terug bij vorige races met erg sterk Red Bull"

Waar Ferrari in Singapore nog elke vrije training bovenaan te vinden was, moesten Carlos Sainz en Charles Leclerc het ieder genoeg nemen met één keer de tweede plaats, achter Max Verstappen. In de ochtendtraining was Sainz nog de snellere van de Ferrari's, in de middag was het Leclerc. Laatstgenoemde zal daar blij mee zijn. Niet alleen omdat hij in Singapore ook al snelheid moest vinden ten opzichte van zijn teamgenoot, ook omdat hij het gat naar Verstappen in VT2 had verkleind tot drie tienden van een seconde.

Rondom Ferrari belooft het weer een spannende strijd te worden met McLaren en Mercedes. Lando Norris was een tiende langzamer dan Leclerc, Sainz zat op zijn beurt op een tiende achter zijn voormalig teamgenoot. Ook George Russell zat nog in de buurt van deze groep, op zes tienden achter Verstappen. "We lijken iets dichter bij onze concurrenten te zitten dan verwacht, dus het was over het algemeen een positieve dag", vat Leclerc zijn vrijdag samen. "Van mijn kant hebben we een paar verschillende dingen aan de auto uitgeprobeerd om me wat meer op mijn gemak te voelen en dat was goed. Ik kijk ernaar uit om dat gevoel morgen te bevestigen."

Sainz, die voor het eerst sinds de Grand Prix van Nederland op vrijdag niet de snelste van de twee Ferrari-coureurs was, merkt vooral op dat Red Bull weer vooraan de boventoon voert. "Dit weekend lijken de verschillen met onze naaste rivalen erg klein, dus we zijn weer terug bij waar we in de vorige races waren, met weer een erg sterk Red Bull", stelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar vast. "Aan mijn kant zijn we nog steeds volop bezig met het verfijnen van de afstelling van de auto. We hebben vandaag veel verschillende afstellingen geprobeerd om de beste compromis voor dit circuit te vinden. We hebben veel om naar te kijken en vanavond moeten we beslissen met welke instellingen we morgen gaan rijden om te proberen de auto in het juiste window voor performance te krijgen. We hebben een paar interessante dagen voor de boeg", besluit hij.

