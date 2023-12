Een blik op de Formule 1-eindstand van 2023 laat zien dat Red Bull Racing zo goed als onverslaanbaar was. Alleen in Singapore ging de zege niet naar het team uit Milton Keynes, want daar was Ferrari met Carlos Sainz de beste. Voor 2024 is de verwachting dat Red Bull opnieuw de sterkste is, al heeft Sainz goede hoop dat zijn team dichterbij kan komen of zelfs de Oostenrijkse concurrent voorbij kan steken. "Als iemand er in gelooft dat zij dat kunnen, dan is het Ferrari. Zeker gezien de manier waarop we het seizoen eindigden en de progressie die we boekten", vertelt de Spanjaard tijdens een sponsorevenement.

Sainz is wel voorzichtig in het uitspreken of het een verwachting is, of dat het meer een kwestie is van hopen. "De tijd zal het leren", vertelt de Madrileen. "Ons team kan zich herpakken. Kunnen betekent niet dat het gaat lukken, want we moeten dan voor volgend jaar een grote stap zetten. Dat is een heel moeilijk doel om te bereiken. Niet alleen voor Ferrari, maar ook voor Aston Martin en Mercedes." Dat laatste team haalt de Spaanse coureur ook aan als een voorbeeld waarom het niet altijd zo is dat als je het seizoen sterk afsluit, er automatisch een goede start volgt. "Zij wonnen Brazilië in 2022 en waren daar het snelst. Ze zagen daar de sterke punten van de auto. Ik denk dat ze toen dachten 'we moeten dit [concept] in 2023 doorontwikkelen, want we zitten er niet heel ver vandaan'. 2023 liet echter zien dat ze niet de juiste keuze maakten en dat ze moesten resetten."

Dat het mogelijk is om een stap te zetten met de huidige regels liet McLaren zien. Aan het begin van 2023 moest dat team hopen op het meepikken van wat punten, maar na de introductie van een set updates behoorde het tot de vaste podiumklanten. "Zij hebben laten zien dat als je de juiste aanpassingen doorvoert, je snel stappen kan zetten. Ik hoop dat dat ons volgend jaar lukt", vertelt Sainz, die daarmee niet zegt dat hij zulke stappen eist. "Ferrari zet zichzelf genoeg onder druk en wil voor het eerst sinds 2008 weer een kampioenschap winnen. Dat is elk jaar het doel. Het enige dat ik eis van Ferrari is dat ze de probleempunten die ik opmerk aanpakken. Ik weet heel goed welke weg we in moeten slaan en ik wil graag dat de engineers dat dan ook doen."