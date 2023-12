Niemand was in 2023 een concurrent voor Max Verstappen. De Nederlander won 19 van de 22 races, waardoor hij percentueel gezien het meest succesvolle seizoen in de Formule 1 ooit heeft afgelegd. Hoewel de drievoudig wereldkampioen ook het kwalificatieklassement met twaalf pole-positions op de eerste plek afsloot, werd hem op de zaterdagen wat meer weerstand geboden. Carlos Sainz en Charles Leclerc scoorden tezamen namelijk zeven poles voor Ferrari, waardoor zij worden gezien als de grootste uitdager van Red Bull in 2024. De enige achilleshiel van de Scuderia is dat ze niet in staat zijn de snelheid over een rondje door te zetten naar een volledige raceafstand.

Er is dus werk aan de winkel voor het Italiaanse team. Toch kunnen ze hoop putten uit de SF-23. Gevraagd door Motorsport.com naar de pluspunten die Sainz graag overgeheveld ziet worden naar de uitdager van volgend jaar, antwoordt de Spanjaard: “Ik zou zeker weten kiezen voor de snelheid op het rechte stuk, de remmen en de prestaties in negentig-graden-bochten, bochten die kort duren. Ook denk ik dat het rijden op kerbstones een sterk punt is. De auto heeft dus hele, hele sterke punten”, concludeert de tweevoudig GP-winnaar.

Zoals eerder benoemd vielen deze pluspunten echter in het niet op de zondagen, toen de Ferrari niet was opgewassen tegen de ijzersterke race pace van de RB19. Sainz weet wat men in de winter te doen staat: “Als we een goede auto voor het hele jaar willen hebben, heb ik het gevoel dat we die pluspunten moeten loslaten, zodat we op elk gebied snel zijn, vooral tijdens de race. We moeten ons echt focussen op de races, om te begrijpen wat we met de auto doen. We moeten achterhalen wat we met de banden doen waardoor we niet in staat zijn om het niveau van Red Bull en McLaren te evenaren. Bijvoorbeeld in Brazilië of Austin, op circuits waar we duidelijk de race pace niet hebben.”

Vertrouwen in 2024

Toch heeft Sainz hoop dat ze begin volgend jaar Red Bull het vuur na aan de schenen kunnen leggen. “Dat moet realistisch gezien ons doel zijn. Gaat ons dat lukken? De tijd zal het leren. Ik wil het team laten denken dat het mogelijk is, want ik denk dat het kan. Daarnaast heeft McLaren laten zien dat het mogelijk is om tijdens het seizoen grote stappen te zetten, en ik ben er volledig van overtuigd dat Ferrari dat tijdens de winterstop ook kan lukken. Ik heb vertrouwen in dit team en de capaciteiten die we hebben om het tij te keren. Er zijn circuits waar we 0,3 seconden voor Red Bull op pole stonden. Het is echter zo dat een bepaald gebied van de auto heel goed is. We moeten het een allrounder maken”, aldus de 29-jarige coureur.