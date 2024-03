Carlos Sainz in ziekenhuis, mist rest van F1-weekend in Jeddah

Carlos Sainz reisde al ziek af naar het Jeddah Corniche Circuit en kreeg toestemming om de mediaverplichtingen op woensdag te missen. Op donderdag stapte de Madrileen wel in zijn SF-24 voor de vrije trainingen. Dat ging niet van harte, al kon hij wel zijn volledige programma afwerken. Sainz eindigde in de tweede vrije training op de zevende plek, drie tienden achter teamgenoot Charles Leclerc op P4.

Op vrijdagochtend bleek de situatie dusdanig verslechterd dat hij naar het ziekenhuis is vervoerd, waar hij geopereerd moet worden. In een kort statement op social media meldde de Scuderia: “Carlos Sainz heeft een blindedarmontsteking en moet worden geopereerd. Vanaf VT3 en voor de rest van het weekend, wordt hij vervangen door reservecoureur Oliver Bearman. Oliver neemt daarom niet verder deel aan het vervolg van deze ronde van het F2-kampioenschap. De Ferrari-familie wenst Carlos een spoedig herstel toe.”

Ferrari’s test- en reservecoureur Bearman verzekerde zich op donderdag nog van de pole-position voor de Formule 2-hoofdrace. Een coureur mag echter niet in hetzelfde weekend deelnemen aan zowel de F1 Grand Prix als aan de F2-races. Zijn team Prema heeft geen vervanger en zal het weekend volbrengen met één auto. Het team meldde: "Hoewel we het jammer vinden om de #3 auto terug te trekken die in Jeddah vanaf pole mocht vertrekken, zijn we blij dat Ollie zijn F1-debuut gaat maken."

Na de vrijdagtrainingen liet Sainz al weten het zwaar te hebben: “Een heel lastige dag. De afgelopen 24 uur waren heel zwaar. In de trainingen heb ik geprobeerd zoveel mogelijk over de auto te leren zonder de grenzen op te zoeken. Ik voelde me niet goed, maar we hebben het programma kunnen afronden.” Sainz hoopte met een goede nacht fitter aan de start van de derde training te kunnen staan: “Een stap beter dan vandaag zou al voldoende zijn. Het doel is de race, op vrijdag rijden we alleen maar vliegende ronden. Maar vijftig ronden op een baan zoals deze is echt veeleisend. Ik hoop dat ik herstel, want anders wordt het een lange race.”