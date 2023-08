Carlos Sainz kreeg vrijdag slechts een uur voorbereidingstijd. De Spanjaard stond zijn auto in VT1 af aan Ferrari-junior Robert Shwartzman. De Formule 1-rookie klokte een negentiende tijd. Sainz deed het in de tweede oefensessie niet veel beter. De Madrileen kwam niet verder dan een zestiende tijd. Teamgenoot Charles Leclerc legde in de trainingen beslag op respectievelijk de zestiende en elfde plek. Beide heren hopen van vrijdag op zaterdag een hoop verbeteringen door te voeren. Sainz werd in ieder geval weer verrast door de problemen op een high downforce-baan. Hij zegt dat de grotere achtervleugel niet is opgewassen tegen de krachten die de concurrentie aan kan. Dit doet hem weer denken aan de Grand Prix van Hongarije, waar hij zich als elfde kwalificeerde.

"We zien er helaas nog niet competitief uit", trapt Sainz af. "We moeten tijd, downforce en balans vinden. Het was een pittige dag voor het team. Iets soortgelijks zagen we ook in Hongarije. Op het moment dat we naar banen met meer downforce gaan, hebben we om de een of andere reden niet zoveel downforce als de rest wanneer we voor een grotere achtervleugel kiezen. Vanuit onze kant moeten we beter begrijpen waarom we meer glijden dan anderen. Als we willen vechten voor een top-drie plek op zaterdag en zondag, dan moet er een sprong in performance komen."

Sainz waarschuwt dat Q3 opnieuw gemist kan worden. "Er is ruimte voor verbetering", gaat hij verder. "Als je terugkijkt naar Hongarije... daar moesten we vechten om Q3 te halen. Het zou nu weer zo kunnen gaan. Zeker gezien de kleine verschillen." Ploegmaat Charles Leclerc vult aan: "We hebben nogal wat problemen gehad. In VT2 ging het de goede kant op, maar er moet nog echt een stap gezet worden. Het gevoel was niet geweldig. Er is marge om te verbeteren. Het is een kwestie van uitzoeken wat er mis is."

Op de vraag hoe groot de veranderingen moeten zijn om de snelheid van Ferrari op te krikken, zegt de Monegask: "Het is een kwestie van fine tuning. Tussen VT1 en VT2 voerden we al wijzigingen door en die pakten goed uit. Het gaat de goede kant op. Zaterdag moeten we hetzelfde doen. Het gaat er nu om dat we de auto in de juiste window krijgen. Dat is nu nog niet het geval. Ik heb wel een duidelijk idee waar ik met de auto naartoe wil. Het is zaak de juiste afstelling te vinden om zo het probleem te vermijden. Ik heb er alle vertrouwen in. Normaal gesproken lukt ons dat vrij aardig. Het is simpelweg een zaak om een stap te zetten, want op dit moment maximaliseren we het pakket niet."