Sainz: Woorden van Mercedes over Ferrari zijn gewoon spel

In Barcelona was George Russell er al als de kippen bij om Ferrari als favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen aan te wijzen. Ondanks dat tijden - en zeker de tijden van Barcelona niets zeggen - dacht Russell te weten dat Ferrari de zaken het best op orde heeft. Op het Bahrain International Circuit laat Mercedes vergelijkbare signalen los. Ferrari zou, mede door de vroege verschuiving vorig jaar, enkele maanden voor liggen op de competitie - tenminste, als we Mercedes mogen geloven.

Het zijn fraaie woorden, maar ook woorden die Ferrari met een flinke korrel zout neemt. "Dit is typisch Mercedes. Ze proberen andere teams te hypen en zichzelf in de underdogrol te manoeuvreren. Bij de eerste race blazen ze dan iedereen omver, althans, dat zou wel de typische gang van zaken zijn", laat Carlos Sainz in Bahrein aan onder meer Motorsport.com weten.

"Als dit nou het eerste jaar zou zijn waarin ze andere teams hypen, dan zou ik er misschien nog iets van geloven. Maar dit is al het zesde jaar op rij dat ze zoiets doen, om daarna iedereen te vermorzelen bij de eerste race. Zoals je jezelf wel kunt voorstellen, geloof ik er weinig van", zo vervolgt de Spanjaard die nog altijd op zijn eerste F1-zege jaagt.

Hamilton reageert: Spelen absoluut geen verstoppertje

Sainz laat zich niet op het verkeerde been zetten en weet naar eigen zeggen ook al dat Mercedes vooraan mee zal doen in het eerste raceweekend. "We kunnen al zien waar zij mee bezig zijn, maar ik zal daar weinig over zeggen." Die woorden geven aan dat teams al veel meer uit de data kunnen halen, zeker gekoppeld aan de GPS-gegevens. Daaruit weet Ferrari dat Mercedes sterk is, hetgeen voor het grote publiek een beetje wordt verbloemd door ofwel de hoeveelheid brandstof ofwel het liften in bepaalde bochten. Aan de minisectoren valt echter wel te zien dat de W13 in orde is, zeker als die aan elkaar gekoppeld worden om een beter beeld te krijgen.

Lewis Hamilton wil overigens nog doen geloven dat het anders in elkaar steekt. Gevraagd naar de opmerkingen van Sainz laat de zevenvoudig wereldkampioen weten. "We zouden echt heel, heel erg goed zijn als we al die overstuurmomenten en correcties alleen maar zouden hebben om onze snelheid te verbergen. Dat is absoluut niet het geval."

