Carlos Sainz woest na tijdstraf: "Dit is ontzettend oneerlijk"

Carlos Sainz tikte Fernando Alonso net na de tweede staande herstart in de rondte, waardoor de man van Aston Martin de muur toucheerde en vanaf de derde plek tot buiten de top-tien tuimelde. De enorme chaos zorgde ervoor dat de wedstrijdleiding voor de derde keer met de rode vlag zwaaide. Tijdens de code rood ontving de Ferrari-coureur een tijdstraf van vijf seconden vanwege het incident met zijn landgenoot en liet woest zijn mening horen via de boordradio. "Dit is onacceptabel! Ze moeten tot na de race wachten en het met mij bespreken."

Sainz ving de laatste ronde als vierde aan, maar werd na het passeren van de finish als twaalfde geklasseerd. "Dit is de meest oneerlijke straf die ik ooit gezien heb", zegt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar na afloop. "Voordat ik tegen jullie [de journalisten] rare dingen roep, wil ik liever eerst om tafel met de stewards. Ik wil me ze in gesprek en wellicht kom ik daarna terug om weer met jullie te praten. Want op dit moment lukt me dat niet. Het is zo oneerlijk, ik ben te boos om te praten."

Naast de tijdstraf heeft Sainz ook twee strafpunten op zijn licentie ontvangen. "Auto nummer 14 lag in de eerste bocht duidelijk voor auto nummer 55. Desalniettemin reed auto nummer 55 tegen auto 14 aan, duwde hem in een spin en kwam buiten de baan", meldt een document van de stewards. "Om twijfel te voorkomen hebben we rekening gehouden met het feit dat deze botsing plaatsvond in de eerste ronde van de herstart. De stewards nemen volgens de regels een mildere houding aan met betrekking tot incidenten. In dit specifieke geval, ondanks dat het incident in de eerste ronde was, waren we echter van mening dat er genoeg ruimte was voor auto 55 om een botsing te voorkomen."

Teamgenoot Charles Leclerc viel in de eerste ronde al uit en de straf voor Sainz betekent dat Ferrari Australië met nul punten verlaat. De touché tussen de Monegask en Aston Martin-coureur Lance Stroll werd door de wedstrijdleiding afgedaan als een race-incident. Het Italiaanse F1-team staat nu vierde in het constructeurskampioenschap en staat ten opzichte van Red Bull Racing al 97 punten achter.

Video: Sainz drukt Alonso in een spin en ontvangt later een tijdstraf