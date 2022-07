Sainz wint F1-spektakelstuk na megacrash op Silverstone, Verstappen P7

Een jaar na de veelbesproken clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton diende Silverstone - in zekere zin de bakermat van de Formule 1 - opnieuw als decor voor de koningsklasse. Het publiek kon zich ditmaal opmaken voor een editie zonder coronarestricties, waardoor maar liefst 401.000 toeschouwers verdeeld over drie dagen hun weg naar het circuit wisten te vinden. De aanwezigen op zondag zagen Verstappen net als vorig jaar op de eerste startrij plaatsnemen, al stond de Nederlander ditmaal rechts in plaats van links en stond de lokale favoriet niet naast hem op de grid.

Zhou bij bewustzijn na angstaanjagende crash in openingsronde

In plaats daarvan mocht voormalig Toro Rosso-teamgenoot Carlos Sainz voor het eerst een poging wagen vanaf pole-position. Bij het doven van de lichten werd de Ferrari-coureur meteen verschalkt door Verstappen, die achter zijn rug Lewis Hamilton zag opschuiven naar P3 ten koste van Charles Leclerc en Sergio Perez. Iets verder naar achteren ging het echter op verschrikkelijke wijze mis met onder meer de tweede Mercedes. George Russell, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Zhou Guanyu raakten allen betrokken bij een zeer zware startcrash, waarbij de Alfa Romeo van laatstgenoemde op zijn dak belandde en angstaanjagend hard richting de baanafzetting schoof.

De Chinees reed zij-aan-zij met Russell, waarna de Brit lichtjes naar de linkerkant bewoog en op het linkerachterwiel werd geraakt door Pierre Gasly. Het leidde ertoe dat Russell abrupt naar links schoot en Zhou onbedoeld lanceerde, waarna de Alfa over de kop sloeg en tot grote schrik van velen over de bandenstapels in de hekken vloog. Collega's en toeschouwers hielden hun hart vast, al kon de FIA na tien minuten bevestigen dat Zhou bij bewustzijn was en door de hulptroepen uit zijn auto was gehaald. Hij werd net als Alexander Albon naar het medisch centrum gebracht voor een check, de Thai overigens nadat hij van achteren was aangereden door Sebastian Vettel en hardhandig in de muur belandde. De startcrash heeft angstaanjagende (onboard-)beelden opgeleverd, maar godzijdank ook aangetoond hoe veilig de moderne Formule 1-auto's zijn en hoezeer ingrepen als de halo van meerwaarde zijn. Zo heeft Zhou er volgens het team geen breuken aan overgehouden.

Malheur voor Verstappen, Ferrari versus Hamilton vooraan

Na een oponthoud van bijna een uur konden de zeventien overgebleven coureurs - dus zonder Russell, Albon en Zhou - zich opmaken voor de herstart. Voor die herstart greep de FIA overigens terug naar de initiële startopstelling doordat de tweede safety car-lijn niet door iedereen was gepasseerd, waarmee Sainz een nieuwe kans vanaf pole kreeg en Verstappen het andermaal vanaf P2 moest proberen. De regerend wereldkampioen maakte wel van de gelegenheid gebruik om banden te wisselen en koos deze keer voor mediums, in plaats van softs bij de eerste poging.

Bij de herstart kwam Verstappen wederom iets beter van zijn plek dan de polesitter, maar besloot Sainz zijn ellebogen eens te gebruiken. De Ferrari-coureur drukte Verstappen bijzonder ver naar de binnenkant, waardoor die eieren voor zijn geld moest kiezen op P2. Contact werd vermeden, maar niet veel later kwam het tussen de Ferrari en Red Bull daarachter wel tot contact. Perez en Leclerc kwamen met elkaar in aanraking, met een beschadigde voorvleugel van beide heren tot gevolg. Het leidde tot een vroege pitstop van Perez, waarmee hij de aansluiting bij het leidende trio verloor.

Wat betreft dat leidende trio toonde Verstappen zich op mediums sneller dan Ferrari en kreeg hij een buitenkansje voorgeschoteld toen Sainz zich vergaloppeerde bij Maggots en Becketts. Het schonk Verstappen de leiding, maar de pret bleek slechts van korte duur voor Red Bull. Zo liet de wereldkampioen niet veel later weten een stukje carbon te hebben geraakt, met een lekke band tot gevolg. Red Bull haalde de Limburger binnen voor een nieuwe set mediums, maar dat bleek niet het ei van Columbus te zijn. "Man, ik weet honderd procent zeker dat de auto kapot is. Het is nog niet goed", sprak Verstappen in zijn out-lap. Het team liet weten dat de vloer linksachter inderdaad beschadigd was en dat de Nederlander performance verloor, maar wel zijn weg kon vervolgen.

Het leek de weg vooraan vrij te maken voor Ferrari, al doemde in de spiegels wel een ongewenste gast op voor de Scuderia: Hamilton. De race pace van de Mercedes bleek dermate goed dat hij het gat naar Ferrari kon dichten en Leclerc zijn ongenoegen uitte over de boordradio. De Monegask wilde voorbij gelaten worden aan Sainz, maar Ferrari besloot het anders op te lossen. Ferrari haalde Sainz als eerste naar binnen in ronde 24 om Leclerc vrije lucht te geven, maar ook dat bleek nog niet afdoende om Hamilton op achterstand te zetten. Sterker nog: toen Leclerc zijn eigen pitstop had gemaakt, belandde hij wederom doodleuk achter zijn teamgenoot. Leclerc leek terug bij af, waardoor hij nog maar eens een nadrukkelijk appèl op de mannen aan de pitmuur deed: "We moet het gat naar Hamilton echt zien te vergroten en ik ben echt sneller..."

Het kostte Ferrari bijzonder lang om het enige juiste besluit te nemen en Leclerc voorbij te laten aan Sainz. De best genoteerde Ferrari-rijder in het WK wist meteen een gaatje te trekken en kreeg hulp van de Mercedes-pitcrew. De stop van Hamilton naar de harde band verliep namelijk niet naar wens, waardoor Hamilton 'gewoon' weer op P3 moest aansluiten - met de belangrijke kanttekening dat hij over verser rubber beschikte dan het Ferrari-duo. Het leek de slotfase een interessante inhaaljacht te maken, maar dat was buiten een technisch defect voor Esteban Ocon gerekend.

Sainz spekkoper in krankzinnige slotfase, Verstappen zevende

De Fransman parkeerde zijn kapotte Alpine-bolide richting Copse en zorgde daarmee voor de eerste reguliere safety car van de dag. Het zette teams voor de hamvraag wat er op tactisch vlak moest gebeuren, waarbij Sainz en Hamilton wél voor een setje softs gingen, maar Leclerc niet. Het betekende dat de Monegask de leiding weliswaar in handen had bij de herstart, maar wel bolides op beduidend beter rubber in zijn spiegels zag opdoemen. Het bracht Leclerc eigenlijk in een hondsberoerde positie en dat zou meteen blijken toen de safety car naar binnen kwam. Sainz wist de leiding namelijk meteen over te nemen van zijn teammaat en zag Hamilton in plaats van aanvallen juist de pineut worden. Perez - die op softs eveneens weer in het stuk voor was gekomen - wist de Mercedes-coureur te verschalken voor P3, tot groot ongenoegen van de Britse fans op de tribunes.

Het heeft een briljante slotfase ingeluid met continu wiel-aan-wiel racen en talloze plottwists. Perez, Leclerc en Hamilton vochten daarin bijzonder hard met elkaar, hetgeen één grote winnaar heeft opgeleverd: de man vooraan, oftewel Sainz. De Spanjaard kon door al het geknok achter hem een gat van vier seconden trekken, aan de meet genoeg voorsprong om stand te houden en zijn allereerste Formule 1-zege te boeken. Een langgekoesterde wens is daarmee in vervulling gegaan. De voornaamste vraag daarachter luidde wie hem zou vergezellen op het ereschavot en in welke volgorde. Het antwoord bleek na een grandioos spektakel dat Perez de tweede trede mocht beklimmen en Hamilton voor eigen publiek genoegen moest nemen met de laatste podiumplek, nog wel ruimschoots voor Leclerc en Alonso.

Verstappen ging tijdens de late safety car-fase eveneens naar softs en probeerde daarmee uit alle macht de schade in het wereldkampioenschap te beperken. De Nederlander zette zijn tanden in het stuur op weg naar P7, waarvoor hij Mick Schumacher overigens nog wel bijzonder hard van het lijf moest houden. Het zou met pijn en moeite lukken, al moet daarbij opgemerkt dat Schumacher op de achtste stek alsnog zijn allereerste F1-punten heeft gescoord. Achter de rug van beide kemphanen wisten Sebastian Vettel en Kevin Magnussen de laatste punten te verdelen van wat als een ongekend spektakel in de boeken kan.

Het Formule 1-seizoen 2022 gaat volgende week verder met de Grand Prix van Oostenrijk.

