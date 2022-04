Carlos Sainz Jr. kende in Melbourne niet het beste F1-weekend uit zijn loopbaan. Problemen met het starten van de F1-75 voorafgaand aan zijn laatste run in Q3 zorgde ervoor dat hij niet genoeg tijd had om zijn banden op de juiste temperatuur te krijgen. Dit leidde uiteindelijk tot een negende startpositie. Kort voor de start van de Grand Prix moest de Ferrari-coureur zijn stuur vervangen en schoot de auto ook nog eens in anti-stall bij de start, waardoor hij een aantal plekken verloor. In ronde twee van de race spinde hij de grindbak in en zat zijn wedstrijd erop. Het weekend van teamgenoot Charles Leclerc verliep vele malen beter. De Monegask trainde pole, leidde de race van start tot finish en pakte vervolgens zijn tweede overwinning van het jaar. Hiermee verstevigde Leclerc ook de leiding in het kampioenschap.

Sainz kon zijn teleurstelling niet verbergen en zegt dat de race in Melbourne laat zien dat hij en zijn team alles perfect voor elkaar moet hebben. "Charles rijdt zeer goed", erkent de Spaanse coureur. "Hij begrijpt de auto en doet prachtige dingen met de wagen. Het is ook een geweldige bolide. Hij heeft een aantal geweldige GP's achter de rug en ik ben onder de indruk van zijn prestaties. Ik keek daarom zelf erg uit naar de kwalificatie en de race. Ik wilde graag zien hoeveel progressie ik nu had geboekt. Helaas ben ik dit niet te weten gekomen. Er zou altijd een race komen waarin het mij niet mee zou zitten en ik een fout zou gaan maken. Het is zaak hiervan te leren. We moeten sterk terugkomen en het beter aanpakken. Elk detail moet bekeken worden. Als je met deze auto niet finisht, laat je echt flink veel punten liggen."

Of het tot op heden zijn meest belabberde F1-weekend was durft Sainz niet te zeggen, maar de rijder stelt wel dat dit een van de meest teleurstellende weekends was. "Ik kan me echt niet alle Grands Prix herinneren, dus ik weet niet of dit de slechtste was. Het was wel een weekend waarin alles goed leek te verlopen", vervolgt Sainz. "Ik voelde me veel meer thuis in de auto en plots draaide alles om. Het belangrijkste is dat ik en het team ervan geleerd hebben. Hierdoor worden we sterker en er kan dit seizoen nog van alles gebeuren. We kunnen dit weekend gebruiken om ervan te leren en ervoor te zorgen dat we het de komende twintig races perfect voor elkaar hebben."

Ferrari meldde in Australië dat het moest onderzoeken of de slechte start en de vroege uitvalbeurt te maken hadden met het wisselen van het stuur. "We moesten het net voor de formatieronde wisselen. Had dat invloed op de start zelf? Ik denk dat iets is wat we moeten onderzoeken, de instellingen van het stuur zouden identiek moeten zijn", aldus Ferrari-teambaas Mattia Binotto. "We moeten in de data duiken om te kijken wat er gebeurde bij de start."