Sainz: Williams loopt achterstand in, maar FW48 heeft "beperkingen"

Williams F1 kende een beroerde start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Het Engelse team moest al in een vroeg stadium afzeggen voor de shakedown in Barcelona. Tijdens die sessie mochten de F1-teams alvast drie dagen lang de systemen van hun nieuwe auto's en krachtbronnen testen. Negen teams deden dat ook keurig, Aston Martin kwam pas een dag voor het einde opdagen en Williams miste de test helemaal. De reden? Het team voerde "vertragingen in de ontwikkeling" van de FW48 van Carlos Sainz en Alexander Albon aan.

Uiteindelijk verscheen Williams vorige week wel keurig op tijd voor de eerste officiële test in Bahrein. Het team heeft sindsdien volgens Sainz niet stilgezeten en het maximale gedaan om de verloren tijd in te halen. Tegelijkertijd zijn er echter ook wat beperkingen aan het licht gekomen, zei Sainz op de persconferentie van donderdag. "Wat testen betreft denk ik dat we de afgelopen dagen hebben bereikt wat we nodig hadden: de verloren tijd uit Barcelona compenseren door veel kilometers te maken met de auto."

"Dat is goed gelukt en de auto rijdt sinds het begin betrouwbaar", vervolgde de Spanjaard. "Daardoor kunnen we de beperkingen en de gebieden waarop we moeten verbeteren beter in kaart brengen — en helaas zijn dat er best veel. Maar zoals ik al zei, vorige week draaide het vooral om kilometers maken. Deze week beginnen we eindelijk wat rondetijd en performance te zoeken en proberen we de auto in een beter set-upvenster te krijgen."

Carlos Sainz in de Williams FW48. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Gevraagd wat hij precies bedoeldee met dat 'betere set-upvenster', antwoordde Sainz: "Dat komt waarschijnlijk gewoon doordat we achterlopen op het schema, na het missen van die test. Je ontdekt dan niet meteen in Barcelona waar je de auto moet positioneren qua afstelling en loopt dus een stap achter in het begrijpen van de set-up."

"Vorige week waren de omstandigheden hier in Bahrein voor iedereen lastig. Het was elke dag extreem winderig. Deze week is de wind ineens gaan liggen en zijn de omstandigheden veel normaler. De auto’s zijn daardoor voor iedereen voorspelbaarder en beter te besturen. Wij hebben ook enkele set-upaanpassingen gedaan om de afstelling beter aan te laten sluiten op deze reglementen en het lijkt erop dat we de juiste richting op gaan", sloot Sainz af.