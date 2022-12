In het afgelopen Formule 1-seizoen won Carlos Sainz in de Grand Prix op Silverstone zijn eerste wedstrijd. Ook pakte hij zijn eerste en tweede pole-position. Daarmee was 2022 zijn meest succesvolle jaar tot nu toe. Aan de andere kant eindigde Sainz 62 punten achter teamgenoot Charles Leclerc in het kampioenschap, en viel hij in totaal zes keer uit. De uitvalbeurten in Baku en Oostenrijk kwamen door mechanische defecten, en in Imola en Austin werd hij van de weg gereden. In Melbourne en Suzuka maakte de Spanjaard echter zelf fouten.

Volgens Sainz waren er in 2022 veel goede dingen die hij ‘voor altijd zal herinneren’, maar volgend jaar wil hij minder lastige momenten hebben en constanter zijn. “Aan het begin had ik twee opeenvolgende uitvalbeurten [Melbourne en Imola] en aan het einde reed ik goed, maar had ik het ongeluk in Austin waar ik van pole-position startte. De auto was toen ook niet meer goed genoeg om te winnen. Ik had hoogte- en dieptepunten. Volgend jaar zijn er hopelijk minder dieptepunten en veel hoge pieken en heb ik meer een lineair seizoen.”

"Verloren veel punten met uitvalbeurten"

Sainz zegt dat hij nu weet wat nodig is om een race te winnen en vooraan te vechten. De volgende stap is om dit een heel seizoen te ervaren en te verzekeren dat de resultaten over een jaar constant zijn, dat laatste lukte hem in 2021 wel heel goed. “Mijn doel is om constant te zijn. Ik weet wat het is om races te winnen, maar als je wil vechten voor het kampioenschap, moet je constant zijn. Als je vooraan rijdt, is vijfde of zesde een slecht resultaat. Met de zes of zeven uitvalbeurten die we hadden, verloren we veel punten die ons het WK kosten, hoewel het waar is dat Verstappen en Red Bull sterker waren. Ik denk dat ik kan vechten voor het kampioenschap als ik van die lessen leer en terugkeer naar de constante Carlos van 2021, die volgens mij alle races is gefinisht."

Sainz eindigde het F1-seizoen van 2022 als vijfde. Volgens de Spanjaard was een gevecht voor de titel ‘zowel dichtbij en ver weg”. “Dichtbij omdat ik bij een van de beste teams in de wereld zit, maar het niveau in de F1 is hoog, zowel qua teams als rijders. Ik doe jaar na jaar mijn best, maar dan moet de situatie zich voordoen om een van de beste auto’s te hebben en daarvan te profiteren. Dit jaar was de eerste keer dat ik echt een competitieve auto had en ik heb er een hoop van geleerd. Ik weet zeker dat ik ervan profiteer om in de toekomst beter te worden.”