Er wordt al jaren gesproken over een regelwijziging van deze orde. Afgelopen week kwam de discussie weer naar boven, toen de reden duidelijk leek te worden waarom Max Verstappen Sergio Perez weigerde voor te laten in de Grand Prix van Brazilië. Perez crashte in de kwalificatie in Monaco, waardoor Verstappen geen pole-position meer kon pakken. De Nederlander zou denken dat Perez zijn wagen bewust in de muur gezet heeft.

Carlos Sainz reed in Monaco bijna tegen Perez aan, toen de Mexicaan stilstond op de baan. Gevraagd door Motorsport.com over zijn mening over het onderwerp, zei de Spanjaard: “Zonder te oordelen of het bewust was of niet, denk ik dat alle rijders een regel willen dat als je een gele of rode vlag veroorzaakt, er iets tegen je gedaan wordt. Of het nou bewust is of niet, je benadeelt de anderen. Je moet er een straf voor krijgen. Zo niet, gaan we er allemaal mee spelen. Ik heb er de laatste jaren meer gespeeld mee zien worden, vaker nog dan in de media is belicht.”

Veel te winnen én verliezen in Q3

Over het incident in Monaco is Sainz duidelijk. “Ik denk dat alle twintig coureurs meteen weten of iemand het bewust heeft gedaan of niet, want we zijn niet dom. Ik ga er niet op in, het is een incident uit het verleden. Ik zeg alleen dat het niet in je op zou komen als er een regel zou zijn die het verbiedt. Het zou Q3 ook spannender maken, want er is dan veel te winnen, maar ook veel te verliezen. Je moet dus echt een goede ronde aan elkaar knopen zonder fouten als je de pole wilt pakken.”

Gevraagd naar of Sainz denkt dat het regelmatig voorkomt dat coureurs de kwalificatie bewust onderbreken, zegt hij: “Niet regelmatig, maar er zijn al genoeg momenten geweest waarop er een regel voor had moeten zijn.” Volgens de Spanjaard is er nog niet gepraat over potentiële straffen. “Daar moeten we het nog over hebben. We hebben het een paar keer opgebracht, maar er is nooit iets uitgekomen. Voor volgend jaar moet het geregeld zijn. Ik denk dat je rondetijden moet afnemen, of gridstraffen van drie of vijf plaatsen als je voor een gele of rode vlag zorgt in de kwalificatie. Dat betekent dat de beloning meteen wegvalt. Het dwingt ons ook om ons te gedragen en gefocust te zijn op de ronde, maar misschien ook niet helemaal tot de limiet te gaan. We hebben er nog niet veel over gepraat. Ik weet niet of andere coureurs het vrijdag opbrengen in de rijdersbriefing. Misschien doe ik het wel.”