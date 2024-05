Sainz wil Leclerc helpen eindelijk F1-race Monaco te winnen

Carlos Sainz is weliswaar de enige Ferrari-coureur die dit jaar een Grand Prix op zijn naam heeft weten te schrijven, maar de Spanjaard is dit weekend in Monaco steevast de mindere gebleken van teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask was in de kwalificatie twee tienden sneller dan Sainz (1.10.270 voor Leclerc versus 1.10.518 voor Sainz) en als klap op de vuurpijl wist Oscar Piastri zich tussen beide rode auto's te wurmen.

Dat Sainz derde werd op het Circuit de Monaco was gezien zijn matige optreden in de vrije trainingen een kleine verrassing en hij was zelf na afloop van de kwalificatie dan ook gematigd optimistisch. "Ik denk dat over het algemeen dit een flinke stap vooruit was", zei Sainz tegen F1TV. "Ik loop al het hele weekend te worstelen met het vertrouwen in de auto, dus deze P3 is een stap vooruit, maar ik kan er natuurlijk niet heel erg blij mee zijn. Ik had liever voor pole gevochten, maar de waarheid is dat Charles het waanzinnig heeft gedaan. Hij heeft het meeste uit de auto weten te halen en ik ben erg blij voor hem."

Leclerc helpen

Leclerc liet zelf al weten dat hij zondag hoopt op steun in de rug van Sainz. De Spanjaard op zijn beurt, zei bereid te zijn teamgenoot uit Monaco nu eindelijk eens die zege in zijn woonplaats te schenken. Vooruitkijkend op de race, put Sainz daarbij vertrouwen uit de long runs die hij met de Ferrari SF-24 heeft afgewerkt. "Gisteren zag de auto er in de long runs-simulaties snel uit. Om de een of andere reden heb ik enorm veel moeite met de short runs en zien de long runs er een stuk beter uit."

Hoe dat komt? "Dat zullen we moeten onderzoeken, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we zondag een goed tempo op de mat kunnen leggen. Alles hangt hier af van in welke positie je op de baan ligt. We hebben wat verloren met deze mindere kwalificatie, maar dit is Monaco en hier kan van alles gebeuren. We gaan ons best doen en onze eerste prioriteit zal zijn om Charles hier te laten winnen."