Na zijn knappe derde plaats in de sprintkwalificatie mocht Carlos Sainz Jr. de GP van Sao Paulo op de tweede startrij aanvangen. Lang kon hij echter niet genieten van een plek in de top-vijf: de Ferrari-coureur kwam matig van zijn plek en kwam vrijwel direct even in aanraking met Lando Norris, waardoor hij buiten de top-vijf viel. Het bleek een voorbode voor de rest van de race, waarbij Sainz niet meer in de top-vijf terugkeerde en uiteindelijk als zesde over de finish kwam op Interlagos.

“Het gebeurde allemaal bij de start”, blikte Sainz bij Sky Sports terug op zijn race. Hij begrijpt niet helemaal waarom de start zo pover verliep. “Het is vreemd, want ik deed dezelfde start als gisteren met dezelfde procedure, maar om een of andere reden riep dat veel wielspin op. Dat is iets wat we moeten analyseren, om te zien of er iets vreemds was met de koppeling of de band. Het kostte me de top-vijf-finish waar ik naar zocht, hoewel ik de laatste twee weekenden erg sterk en de snellere auto van de middenmoot was. De starts in Mexico en hier kostten mij echter de top-vijf.”

Naast matig wegkomen van zijn startpositie raakte Sainz dus ook betrokken bij een botsing met Norris. De McLaren-coureur wilde buitenom voorbij aan de Ferrari van zijn voormalige teamgenoot, waarbij de rechter voorband van Sainz een lekke linker achterband veroorzaakte bij Norris. Er werden geen straffen uitgedeeld door de stewards en zelf vermoedt Sainz dat hij niets verkeerds deed. “Ik denk niet dat ik met opzet iets gedaan heb. Voor mijn gevoel stuurde hij vroeg in voor bocht 1 en raakten we elkaar. Het was een race-incident en dit soort dingen gebeuren. Als ik iets verkeerds deed, dan spijt mij dat, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dit zo is.”

Progressie stemt Leclerc tevreden

Sainz sloot de GP van Sao Paulo af op de zesde plek, direct achter teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask was na afloop van de race “heel blij” met zijn snelheid en de race. “Het draaide allemaal om het managen van het gat richting de mensen achter ons. Carlos reed natuurlijk achter mij, maar ten opzichte van de rest hadden we redelijk wat afstand. Dat was goed om te zien”, zei Leclerc. “Ik ben blij met mijn snelheid vandaag en vooral tevreden met de verbetering van mijn rijden ten opzichte van zaterdag. Dat was een moeilijke dag, maar we hebben ’s avonds en ’s ochtends hard gewerkt. Ik ben dus blij dat ik het weekend met een hoogtepunt kan afsluiten.”

F1-update: De Grand Prix van Sao Paulo uitgebreid besproken