Werk aan de winkel bij Ferrari: "Races zijn momenteel onze zwakte"

Tijdens de seizoensouverture in Bahrein greep Ferrari al naast de podiumplaatsen. Er werd echter wel verwacht dat de SF-23 beter bij het Jeddah Corniche Circuit zou passen vanwege de lange rechte stukken. Na veelbelovende long runs op de vrijdag en een keurige kwalificatie bleek tijdens de race in Jeddah dat de Scuderia momenteel waarschijnlijk niet het tweede team is - en misschien ook wel niet het derde team. Red Bull Racing domineerde de GP van Saudi-Arabië en de laatste podiumplaats ging - na het nodige gekonkel - naar Fernando Alonso van Aston Martin. Ook Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton eindigden nog voor Carlos Sainz, die op P6 de beste Ferrari was. Teamgenoot Charles Leclerc werd zevende.

Zowel Sainz als Leclerc slaagde er niet in om het tempo van de Aston Martins en Mercedessen te volgen. Dat gold met name voor de laatste stint op de harde band en dat baarde de Spanjaard toch wel zorgen. "Die stint heeft bewezen dat we niet staan waar we willen staan, dat we meer slijtage hebben dan Mercedes en meer slijtage hebben dan Aston Martin. Ook missen we wat race pace", analyseerde Sainz na afloop van het treffen in Saudi-Arabië. "Voor het weekend en na de vrijdag dacht ik dat we hier het tweede team konden zijn, maar de laatste stint op de harde band heeft bewezen dat we nog veel werk te verzetten hebben. We hebben een zwakte in de races en we moeten wachten op de upgrades om iets te doen aan die zwakte."

Bandenslijtage opnieuw hoger dan bij concurrenten

De strubbelingen van Ferrari in Jeddah hebben volgens Sainz ook bewezen dat de problemen niet afhankelijk zijn van het circuit dat bezocht wordt, zoals na de GP van Bahrein nog gehoopt werd. Zo vrat de SF-23 in Sakhir de achterbanden op, maar de coureur uit Madrid erkent dat de situatie op dat vlak niet beter was tijdens de tweede race van 2023. "We hebben niet de snelheid die we willen hebben, de balans is niet zoals gewenst. We hadden het gewoon lastig. Als we de banden in vrije lucht al oververhitten, stel je dan voor hoe het is als we iemand volgen", geeft Sainz aan. "Dan eten we de banden levend op. Daarnaast hebben we vrije lucht nodig om nog enigszins fatsoenlijke rondetijden te rijden."

De positieve noot van Sainz is dat Ferrari er in Bahrein al achter is gekomen wat de zwaktes van de huidige auto zijn, al beseft hij ook dat verbeteringen niet van de ene op de andere dag doorgevoerd kunnen worden. "Ik weet echter dat het team voluit pusht om ze op te leveren en dit gaat onze race pace zeker verbeteren", vervolgt hij. "Het ding is dat de auto precies hetzelfde doet als in de windtunnel. We weten wat de zwaktes hier en in de windtunnel zijn. We weten wat we moeten ontwikkelen, maar we hebben tijd nodig. Je kan niet van de ene op de andere dag upgrades klaar hebben. Ik vertrouw er echter op dat dit team in staat is om ze vroeg in het seizoen te brengen, wat ons hele seizoen compleet kan veranderen. We moeten gefocust blijven en hard werken."

Video: De Ferrari-coureurs blikken terug op de GP van Saudi-Arabië