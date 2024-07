Sainz weer in beeld bij Mercedes F1 door worstelende Antonelli

Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli werd gezien als de favoriet om het zitje van Lewis Hamilton over te nemen voor het seizoen 2025. De jonge Italiaan maakte indruk in de juniorklassen, maar in de Formule 2 wil het nog niet helemaal vlotten voor het talent - mede doordat Prema de nodige moeite heeft. Antonelli staat negende in het kampioenschap en heeft twintig punten meer dan teamgenoot Oliver Bearman, die al bevestigd is bij Haas voor 2025.

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte dit jaar duidelijk dat hij Antonelli graag wil laten doorstromen naar de Formule 1 en leek de deur te sluiten voor Carlos Sainz, maar aan die situatie is wel wat veranderd. Wolff erkent dat Antonelli's prestaties de afgelopen tijd beter zijn geworden, maar hij wil wel zien dat de Italiaan komt bovendrijven nu hij in 'koud water moet presteren'. Eerder deze week vertelde Wolff al aan Mundo Deportivo dat Sainz 'absoluut nog steeds een optie' is voor volgend jaar.

"Dit seizoen is een beetje lastig geweest [voor Antonelli]", stelt Wolff. "De twee [Bearman en Antonelli] zitten niet op het niveau in de Formule 2 en volgens mij erkent het team ook dat het niet fantastisch is geweest. Maar afgelopen weekend was best goed. De snelheid was er. Er waren wat fouten bij de start, dat is iets wat Kimi duidelijk nog moet leren. Hij staat onder veel druk en er wordt veel over hem gesproken. Hij heeft een unieke track record in de juniorformule en karting. En dat heeft hij kunnen volhouden terwijl de druk oploopt. Maar het is zoals zijn vader zegt: een kampioen moet kunnen presteren en komen bovendrijven als deze in het diepe gegooid wordt. Daar zijn ze ook heel duidelijk in. De coureursmarkt is op dit moment behoorlijk dynamisch en interessant. Sommige coureurs en sommige teams hebben meerdere opties. Het is interessant. En het is zoals Bernie [Ecclestone] zei: 'Vorige week had ik een mening, deze week heb ik een andere.'"

Mocht Mercedes inderdaad open staan voor Sainz, dan zou het zomaar kunnen dat Williams de grote verliezer wordt. Het team van James Vowles leek namelijk de grootste kandidaat om de handtekening van Sainz te krijgen. De Britse teambaas lijkt nu in ieder geval geen haast te hebben met het vastleggen van een teamgenoot voor Alexander Albon. "Hij is een coureur van wereldklasse. De beslissing zal er niet snel komen: we hoeven vandaag nog niet de knoop door te hakken", benadrukt Vowles. "We hebben al vaker gezegd dat de tijdlijn minder belangrijk is voor mij. Wat ik belangrijker vind, is dat tot welke beslissing we ook komen, of tot welke beslissing de coureur ook komt, het gaat om het smeden van een langetermijnrelatie met elkaar, dat we allebei de reis voor ons zien en willen dat dit een deel van hun leven wordt."

Volgens Vowles zal er 'waarschijnlijk' pas in september duidelijkheid komen. "Dat is een normale tijdspanne, de normale routine. We gaan nu juist weer terug naar het normale schema waarbij augustus gebruikt wordt voor contractuele zaken." Wolff grapte dat Vowles altijd al een plan B en C had voor het geval Sainz niet zou tekenen, waarop de voormalig Mercedes-hoofdstrateeg antwoordde dat hij eerder bij plan Y of Z zit.