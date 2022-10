Carlos Sainz versloeg Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten met slechts 0.065 seconde voor de pole-position. De Spanjaard tekende hiermee voor de derde pole uit zijn Formule 1-carrière. Zijn eerste scoorde hij in natte omstandigheden op Silverstone, terwijl hij zijn tweede in België door gridstraffen kon opeisen. Sainz uitte onlangs zijn frustraties over de kleine marges waarmee hij dit seizoen vaak de pole misliep. Het resultaat op het Circuit of The Americas was dan ook meer dan welkom. Volgens Sainz was zijn polerondje een leuke, maar maakte de wind het lastig. Hierdoor was elke bocht volgens de Spanjaard een avontuur.

"Maar het lukte me een ronde te rijden zonder fouten te maken. Ik kwam al een paar keer dicht bij pole in droge kwalificaties, maar toen lukte het net niet", aldus Sainz. Op de vraag van Motorsport.com wat de reden is dat het nu wel lukte, antwoordt hij. "Ik bleef er maar voor gaan. Ik vertrouwde erop dat deze dag ooit een keer zou komen. Ik bleef in de trainingen diverse dingen proberen en kreeg daardoor de auto steeds meer naar mijn zin. In sommige weekends had ik het fout en in andere weer goed. Het houden van vertrouwen was denk ik de sleutel."

Ferrari staat sinds de zege in de Grand Prix van Oostenrijk droog, mede doordat het in de tweede helft van 2022 kampt met bandenproblemen. In dezelfde periode maakte Red Bull Racing juist stappen, waardoor Sergio Perez en Max Verstappen zeven zeges wisten te pakken. "Ik ga niet liegen, ik denk dat Red Bull zondag nog steeds de grote favoriet is. Normaal gesproken hebben zij een betere race pace en pakken ze ons. Normaal levert Max geweldig werk of levert Red Bull een geweldige raceauto. We gaan er alles aan doen om ze voor te blijven en de race te winnen. Dat zou een geweldige manier zijn om aan de laatste vier races te beginnen."

