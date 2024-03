Sainz vreesde F1 Australië niet te halen: "Lag toen nog op bed"

Carlos Sainz moest de Grand Prix van Saudi-Arabië aan zich voorbij laten gaan vanwege een blindedarmontsteking. Hij werd geopereerd en een week vol rust volgde alvorens hij het vliegtuig naar Australië zou pakken. De winnaar van de Grand Prix van Australië vreesde dat hij deze race niet zou halen vanwege zijn fysieke gesteldheid. "Negen dagen geleden, toen ik het vliegtuig naar Australië moest pakken, lag ik nog in bed", vertelt de Ferrari-coureur na het behalen van de indrukwekkende zege.

Door pijn aan zijn buik kon hij amper bewegen. "Ik dacht toen: 'Dit gaat niet gebeuren.' Maar ik stapte het vliegtuig in en toen ik in Australië was geland, voelde ik me een stuk beter. Elke 24 uur boekte ik veel meer vooruitgang dan in de eerste zeven dagen het geval was. Dat is ook wat alle artsen mij vertelden: 'Maak je geen zorgen, want in de tweede week gaat het herstel elke dag een stuk sneller dan in de eerste week.' Zelfs Alexander Albon [die in 2022 een blindedarmontsteking had] zei dat tegen mij, dus het verliep ook zoals men mij verteld had."

Sainz wilde graag terugkeren voor de race in Melbourne en heeft dan ook naar verschillende opties gekeken om het herstel te versnellen. "Zodra mijn blindedarm was verwijderd, ging ik op het internet zoeken en begon ik met professionals te vragen wat zou kunnen helpen om het herstel te versnellen", legt Sainz uit. "Vanaf dat moment begon ik de dingen te doen die het herstel zouden kunnen versnellen. Ik heb gesproken met andere atleten en dokters in Spanje en heb toen samen met mijn team een plan opgesteld. De reden dat atleten sneller herstellen is omdat je je 24/7 kunt toewijden aan dat herstel. Dat is ook precies wat ik heb gedaan. Ik ben tweemaal daags voor één uur in een hyperbare kamer gaan zitten, pakte er een Indiba-machine bij - iets elektromagnetisch voor de wonden. Ik heb mijn bedtijd, wandeltijd en etenstijd - met eten om te kunnen herstellen - allemaal ingesteld. Alles draaide om het herstel en om op tijd gereed te zijn voor Australië.

Sainz nam in de Grand Prix van Australië snel de leiding over van Max Verstappen, die vroeg uitviel. De Ferrari-coureur voerde daarna het tempo aan en kon redelijk onbedreigd zijn derde F1-zege veroveren. Voor Sainz was de tweede helft van de race wel een vraagteken, aangezien hij in de vrije trainingen wel tot veel ronden kwam, maar één lange run van 58 ronden was een heel andere uitdaging. "Het is natuurlijk niet heel gezond voor een atleet om zeven dagen in bed door te brengen voor je fysieke gesteldheid. De tweede helft van de race was een beetje een vraagteken maar toen ik eenmaal voorop reed en een gat had, kon ik alles managen. Je kunt kiezen wanneer je pusht en wanneer niet, dan wordt alles een stuk makkelijker. Ik zal niet liegen: de laatste vijf of tien ronden was ik wat stijf en moe, maar niets hield me al te veel tegen."