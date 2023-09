VIDEO: Sainz krijgt volle laag flow-viz van een McLaren tijdens VT1 F1 Japan Een opmerkelijk incident aan het begin van het F1-weekend in Japan. Terwijl de coureurs hun eerste meters in Suzuka afleggen kreeg Ferrari-rijder Carlos Sainz een flinke lading flow-viz over zich heen, niet van zijn eigen auto maar van een voorgaande McLaren. Normaal wordt het spul gebruikt om de aerodynamica van een onderdeel na te kijken, maar het lijkt erop dat de Britse renstal iets te enthousiast was met het aanbrengen.