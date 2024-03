Sainz voelt zich goed: “Maar ben nog niet honderd procent”

Twee weken geleden moest de Spanjaard na de vrijdagtrainingen in Jeddah afhaken omdat hij geopereerd moest worden voor een blindedarmontsteking. Reservecoureur Oliver Bearman nam toen vanaf de derde training het stuur van hem over om vervolgens indruk te maken door zich als elfde te kwalificeren en als zevende te eindigen in de race. In Melbourne is Carlos Sainz echter weer van de partij, al is hij nog niet helemaal de oude, zo liet hij na afloop van de eerste trainingen optekenen.

“Ik voel me oké”, zegt Sainz na zijn eerste dag terug. “Ik ben natuurlijk wel moe. Ik ben fysiek gezien nog niet honderd procent. Maar voor mijn gevoel heb ik een goede dag achter de rug. Als je me een week geleden had gezegd dat ik een hele dag zonder problemen zou kunnen rijden, dan had ik daar meteen voor getekend. Dus ik ben hier heel blij mee. Het is nu zaak dat ik een goede nacht heb en goed herstel voor morgen.”

"Niet op de limiet"

Sainz liet in de eerste vrije training voor de Australische Grand Prix de achtste tijd noteren, al was hij maar iets meer dan een tiende langzamer dan snelste man Lando Norris. In de tweede oefensessie reed hij de derde tijd, maar was het verschil met zijn teamgenoot Charles Leclerc, die de dag bovenaan eindigde, vier tienden. “Charles zag er heel snel uit vandaag”, aldus Sainz. “Ik was het ondertussen natuurlijk stapje voor stapje aan het opbouwen, om zo weer terug in het ritme te komen. Ik reed dus nog niet op de limiet van de auto, maar zat ook nog niet op de limiet van mijzelf. Ik ga er echter vanuit dat ik morgen sneller ben, als ik nog wat meer ronden heb gereden en nog iets meer vertrouwen heb in alles.”

Sainz hoopt op zaterdag zelfs samen met Leclerc voor de pole-position mee te kunnen strijden. “Maar het zal dicht bij elkaar zitten, een beetje zoals we tijdens de eerste training zagen. Voor de tweede training hebben we een goede stap gemaakt, maar ik denk dat het in de kwalificatie meer zoals tijdens de eerste training zal zijn.”