Sainz: “Verwachten laatste twee races weer competitief te zijn”

Carlos Sainz kijkt, ondanks een ondermaats presterende Ferrari, terug op een positief weekend. Na twee puntloze races in Japan, waar de Spanjaard in beide gevallen nagenoeg direct uitviel, plaatste hij zijn F1-75 voor teamgenoot Charles Leclerc. Het was het maximale wat de enkelvoudig racewinnaar uit zijn auto kon halen, omdat al vrij vroeg in het weekend duidelijk werd dat het Italiaanse team het lastig had met de condities op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Sainz startte de race vanaf de vijfde plaats en reed vervolgens een eenzame race, 58 seconden achter winnaar Max Verstappen en tien seconden voor Leclerc.

Na afloop van de race was de 28-jarige coureur te spreken over zijn eigen prestaties. “Ik denk dat ik een goede race heb gereden. Gezien het verschil tussen mij en de winnaar, denk ik ook niet dat er meer in had gezeten”, vertelt Sainz wanneer hij door Motorsport.com gevraagd wordt naar zijn race. “We hebben het aantal punten dat we mee naar huis konden nemen gemaximaliseerd. Gelukkig hebben we niet al te veel punten verloren, dus nu kunnen we ons gaan focussen op Brazilië en Abu Dhabi. Hier verwachten we weer competitief te zijn”, vertelt de Spanjaard

Problemen Ferrari in Mexico

Sainz wil het liever niet te veel hebben over de technische problemen waar Ferrari het afgelopen weekend in Mexico tegen aan liep. “Ik probeer me te focussen op de positieve dingen”, laat de Ferrari-coureur weten. Toch gaat hij kort in op de problemen van het team tijdens het weekend in Mexico. Na een teleurstellende kwalificatie voor het team vertelde de Spanjaard dat de Ferrari het hopelijk beter zou doen met veel brandstof. “De auto voelde wel beter aan, maar dat was niet in onze pace terug te zien. Ik kon constante rondetijden rijden, ik kon redelijk goed mijn banden managen, maar we waren gewoon te langzaam. Helaas hebben we na de kwalificatie niet veel snelheid gevonden”, aldus Sainz.