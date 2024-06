Waarom Ferrari F1 verwacht in Oostenrijk sterk te zijn

Het resultaat van de Formule 1 Grand Prix van Spanje was voor Ferrari een bittere teleurstelling. De SF-24 was in Barcelona voorzien van de nodige updates met als doel vooraan mee te doen, maar een vijfde en zesde plaats bleek het maximaal haalbare. Carlos Sainz baalt als een stekker van het resultaat in zijn thuisrace, maar heeft zijn blik al op de volgende race gericht.

"Dit weekend [in Spanje] was niet ons beste weekend, maar vorig jaar hadden we het hier ook al heel lastig. Daarom hopen we ook dat dit voor ons een moeilijk circuit is en dat er andere circuits zijn waar we wat competitiever zijn", verzucht de Spanjaard tegenover onder andere Motorsport.com. "De combinatie van de snelle stukken en de lange doordraaiers is voor ons altijd lastig, zoals ook bleek in China en Suzuka. Ik herinner me dat we in Oostenrijk geen last van die problemen hadden vanwege het karakter van het circuit. Gezien het soort bochten zullen we daar competitiever zijn."

Sainz krijgt bijval in zijn bevindingen van Ferrari-teambaas Frederic Vasseur. De Fransman is net als zijn coureur na het tegenvallende resultaat niet in paniek geschoten, zo vertelt hij. "Je ziet dat de slagvolgorde continu verandert, want de afgelopen vier races hadden vier verschillende teams de pole", begint hij tegenover onder andere Motorsport.com. "We hadden de auto niet heel erg veranderd, dus dit resultaat is meer te danken aan de lay-out van het circuit, de compounds en in het operating window krijgen van de banden."

Vasseur denkt daarom dat zijn team er in Oostenrijk beter voor zal staan. "We moeten nu geen overhaaste conclusies trekken en we moeten rustig blijven. We gaan nu naar een ander evenement met een compleet ander format, compleet ander asfalt, er zijn andere soorten bochten en het plaatje gaat er anders uitzien", vervolgt de 56-jarige. "Niets is zeker in de huidige F1, dus het is ook niet glashelder dat een team beter is dan een ander."