Carlos Sainz eindigde in de seizoensopener in Bahrein als vierde, op bijna vijftig seconden van racewinnaar Max Verstappen. Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc moest in ronde 39 opgeven met motorische problemen. Ondanks de matige start is teambaas Frederic Vasseur van mening dat het in Bahrein misging met de afstelling. Hij stelt dat het concept van de nieuwe bolide prima kan functioneren.

Sainz deelt die mening. Volgens de Madrileen was het optreden in Bahrein een eenmalige mispeer en kan de Scuderia komend weekend in Saudi-Arabië de strijd aangaan met Red Bull Racing. “Het asfalt in Jeddah is heel anders. Er is minder slijtage aan de achterbanden. We zijn er dus vrij zeker van dat we op andere circuits dan Bahrein anders voor de dag komen. Bahrein heeft de meest extreme bandenslijtage van het jaar. Ik heb er vertrouwen in dat we op andere banen een beter spel kunnen spelen. In Bahrein was dit echter onze realiteit.”

Sterke vorm Aston Martin

In de oliestaat bewees Aston Martin dat de sterke vorm uit de wintertest geen eenmalige opleving was. Fernando Alonso reed indrukwekkend naar het podium. Sainz ziet de snelheid van het Britse team als zorgwekkend, maar denkt in Jeddah meer tegenstand te kunnen bieden. Op basis van de topsnelheden tijdens de wintertest en de GP op het Bahrain International Circuit zou het vloeiende, snelle circuit in Jeddah beter bij Ferrari moeten passen.

De bandenslijtage was ook bij de Ferrari F1-75 van 2022 een probleem. Dat euvel is in de wintermaanden niet verholpen, erkent Sainz: “Het is net zo slecht als vorig jaar. De andere twee auto’s (Red Bull en Aston Martin) hebben simpelweg iets gevonden waardoor hun slijtage gehalveerd is.”