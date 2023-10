Dat Carlos Sainz in Austin niet kan tippen aan zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc heeft volgens hem te maken met het hobbelige karakter van het Circuit of the Americas. Het feit dat dit een sprintweekend is, maakt het er ook niet gemakkelijker op voor de Spanjaard. “Het heeft vooral te maken met de karakteristieken van het circuit”, zei Sainz toen hem werd gevraagd naar het verschil met Leclerc. “De auto stuitert en springt hier veel. Als dat het geval is, dan kan Charles er meestal wat beter mee omgaan dan ik.”

“Dit keer was er geen tijd om de setup te veranderen om het meer naar mijn smaak te maken”, doelde Sainz op het feit dat er door het sprintformat slechts één vrije training was. “Bij sprintweekenden is dat het probleem, dat je min of meer vastzit aan de basisafstelling. De hoeveelheid hobbels verraste ons dit jaar ook. Het is nog hobbeliger dan vorig jaar. Ik kan er gewoon niet goed mee omgaan op hoge snelheid. Ik heb niet dat vertrouwen. Ik heb het gevoel dat de auto elk moment kan uitbreken. Ik moet één stap onder de limiet rijden, wat nooit ideaal is tijdens een kwalificatie.”

Tevreden over defensief werk

Sainz was in de sprintrace de enige rijder die opteerde voor softs. “Het geeft geen vertrouwen als je de enige op de grid bent op zachte banden”, zei hij over zijn bandenkeuze. “We dachten dat er meer auto's op softs zouden staan. Als we voor softs gaan, dan is dat omdat ons bandenmodel suggereert dat het geen slechte band is om op te rijden. Anders zouden we het niet eens overwegen. Ons model gaf aan dat het een prima band zou kunnen zijn voor deze race, omdat de soft hier de afgelopen jaren goed werkte.”

Bij de start had Sainz nog plezier van zijn softs: hij klom naar P4, maar werd later ingehaald door Lando Norris en Sergio Perez. Vervolgens kwam Sainz onder druk van George Russell te staan, maar hij hield de Mercedes knap achter zich en finishte daardoor met P6 op zijn startpositie. Hij is er tevreden mee. “Halverwege de race, toen Lando en Perez me voorbijgingen en George me aanviel, dacht ik dat we terug zouden vallen”, aldus Sainz. “Maar ik slaagde erin de banden goed te managen en deed goed werk met het verdedigen. Zo hebben we de zesde plaats binnengehaald, die op een gegeven moment buiten bereik leek te zijn. Helaas ben ik dit jaar meer bezig met verdedigen dan met aanvallen. Daardoor word ik er wel beter in. Als je naar mijn recente verdedigende acties kijkt, dan ben ik heel goed bezig geweest. Dus op dat vlak ben ik tevreden.”

