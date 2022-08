In de kwalificatie op Spa-Francorchamps stond er geen maat op Max Verstappen. Hij reed in ieder segment slechts één run, maar dat was voldoende om in Q1 met afstand de snelste te zijn en om als tweede door te gaan naar Q3. In dat beslissende deel van de kwalificatie klokte Verstappen opnieuw de snelste tijd door bijna zeven tienden sneller te gaan dan naaste achtervolger Carlos Sainz. De Ferrari-coureur erft echter de pole-position voor de Belgische Grand Prix, omdat Verstappen wegens een motorwissel wordt teruggezet naar de vijftiende positie op de grid.

Een betere startpositie kon Sainz zich niet wensen in België, maar toch zorgt het grote verschil met Verstappen ervoor dat hij niet echt kan genieten van zijn pole. "De ronde was oké. Ik ben natuurlijk blij dat ik van pole mag starten, maar ik ben niet zo blij met het gat richting Max dit weekend en de voorsprong die Red Bull op ons heeft", zegt Sainz, die in het duister tast naar de reden waarom Red Bull zoveel sterker voor de dag komt op Spa-Francorchamps. "We moeten blijven zoeken naar de reden waarom Red Bull zo snel is op dit circuit. De pole is echter een goede plek om aan de race te beginnen en we gaan morgen vanaf die positie proberen om te winnen."

Sainz reed zijn snelste tijd van Q3 al in de eerste run. Hij deed nog een tweede poging, maar daarin slaagde hij er niet in om zijn eigen tijd aan te scherpen. Wel kon hij in die run - in tegenstelling tot de eerste - rekenen op een slipstream van teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask werd in de eerste run op verkeerde banden op pad gestuurd door Ferrari en kwam op de verkeerde plek op de baan terecht. In de tweede run was de uitvoering wel goed, maar tot een verbetering kwam het niet voor Sainz. Dat wijt de Spanjaard aan de rommelige outlap, waarin hij met Esteban Ocon en Fernando Alonso vocht om een slipstream.

"Mijn eerste run in Q3 was netter. Beide outlaps waren wat rommelig door het spelen met tows en het kijken wie voor wilde gaan, maar uiteindelijk moest ik zelf voor gaan waardoor ik geen tow had", verklaart Sainz het gehannes met Ocon en Alonso. "Over het algemeen was het een beetje rommelig, maar de eerste ronde was goed genoeg voor P2 en ik wist dat dit mij de pole zou geven. Toch ben ik verrast door het grote gat richting Max en het grote gat met Red Bull, waardoor ik mij afvraag wat er morgen in de race gaat gebeuren. Ik denk dat onze race pace iets beter is dan onze kwalificatiesnelheid, maar er is absoluut iets wat we moeten kunnen vinden."

Video: De beslissende fase van Q3, waarin Sainz pole veiligstelt