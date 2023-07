Sainz verdedigt bezetting Ferrari-management na nieuw vertrek kopstuk

Het was al duidelijk dat Laurent Mekies op termijn zou vertrekken bij Ferrari, nadat AlphaTauri eerder dit jaar aankondigde dat de Fransman werd aangetrokken als nieuwe teambaas. Op de donderdag voor de Belgische GP werd bekend dat Ferrari inmiddels afscheid heeft genomen van de sportief directeur, die sinds 2018 voor het team werkte. Tot en met 1 januari is hij met gardening leave, waarna hij in dienst treedt bij AlphaTauri om Franz Tost te vervangen. Bij Ferrari is intussen ook geschakeld, want het team kondigde meteen aan dat Diego Ioverno de taken van Mekies overneemt.

Het vertrek van Mekies is de volgende aderlating voor Ferrari, dat eind 2022 afscheid nam van teambaas en technisch directeur Mattia Binotto en eerder dit jaar head of vehicle concept David Sanchez naar McLaren zag vertrekken. De spoeling in het management van de recordkampioen begint zodoende dun te worden, zeker doordat de van Mercedes overkomende performance director Loic Serra zich pas in 2025 bij zijn nieuwe werkgever voegt. Toch vindt Carlos Sainz niet dat Ferrari tekortschiet met betrekking tot de structuur van het management.

"Ik weet 100 procent zeker dat onze huidige structuur ook goed werkt voor de ontwikkeling van de auto van volgend jaar. Ik vind niet dat het te dun bezet is", zegt Sainz in de aanloop naar de Belgische GP, om zich daarna achter de door teambaas Frederic Vasseur ingeslagen weg te scharen. "Ik vind ook dat Fred echt zijn best doet om het team te versterken. Tegelijkertijd hebben onze huidige mensen ook heel duidelijke doelstellingen in gedachten. De auto wordt goed ontwikkeld in de windtunnel en ik denk niet dat de bezetting te licht is."

Zelfs als de spoeling momenteel dun zou zijn in het management van Ferrari, dan is dit daar volgens Carlos Sainz het ideale moment voor. De Scuderia weet al dat de wereldtitels in 2023 praktisch gezien buiten bereik zijn, waardoor het huidige seizoen een mooi moment is om de boel goed te veranderen. "Ik heb liever dat de bezetting dit jaar minder is nu we weten dat we niet echt voor het kampioenschap vechten en dat we nu herstructureren, mensen aantrekken en sterker worden voor het moment dat er in de nabije toekomst lastigere uitdagingen aankomen."

Mekies leidde transitie richting Ioverno in goede banen

Ferrari heeft in Ioverno dus een nieuwe sportief directeur aangesteld. De Italiaan kent de Scuderia door en door, want hij werkt inmiddels al 23 jaar voor het in Maranello gevestigde F1-team. De afgelopen periode is hij door Mekies al bij de hand genomen om zijn nieuwe functie te leren kennen en zo voor een soepele transitie te zorgen. Dat zorgt ervoor dat Sainz zich niet echt zorgen maakt over het vertrek van Mekies, al erkent hij dat zijn persoonlijke relatie met de vertrokken manager goed was.

"Hij was de afgelopen jaren natuurlijk een belangrijk figuur binnen Ferrari en hij droeg enorm veel bij aan het team. Ik had een heel goede relatie met hem, hij was heel proactief en heel goed voor het team in zijn algemeenheid. Ik denk dat we dat allemaal enorm waarderen en dat is waarschijnlijk waarom hij bij een ander team teambaas wordt, want hij leverde bij ons goed werk", aldus Sainz. "De transitie is echter al achter de rug. Hij was ook heel behulpzaam bij het inwerken van Diego. Hij heeft het werk dat hij deed opnieuw geleerd en ik maak me geen zorgen over de overgangsfase, want het is al gladgestreken."