Ferrari legde in Spanje meer kilometers af dan elk ander team, waarbij Sainz met 236 ronden de lijst topte bij de coureurs. Ploegmaat Charles Leclerc klokte op de tweede dag de snelste tijd en was daarmee uiteindelijk een halve tel trager dan de algemeen beste tijd van Lewis Hamilton. De sterke start is ook bij de concurrentie niet onopgemerkt gebleven. George Russell stelde zelfs dat Mercedes "achter lag", en ook McLaren-coureur Lando Norris vond dat Ferrari "erg sterk" leek.

Volgens Sainz is het nog te vroeg om te zeggen waar Ferrari staat met de F1-75, waardoor het ook lastig is om te beoordelen waar het team staat ten opzichte van de anderen. "Ik kan me voorstellen dat jullie al conclusies trekken en wellicht al een pikorde hebben", trapt Sainz af. "Maar wij hebben nog geen flauw idee. Niemand weet van elkaar met hoeveel brandstof er gereden wordt en met welke motorstand. We weten dus niet of we vrolijk of verdrietig moeten zijn, want we hebben geen idee waar we staan. Ik denk dat het in Bahrein misschien makkelijker wordt om in te schatten."

Ferrari hunkert naar F1-zege

Ferrari is er de afgelopen twee seizoen niet in geslaagd een race te winnen, wat de langste droogte sinds 1992-1993 markeert. Dankzij de zesde plek in 2020 profiteert Ferrari nu wel van extra tijd in de windtunnel. Afgelopen seizoen besloot Ferrari de ontwikkeling van de 2021-auto al vroeg te stoppen, zodat het zich volledig kon richten op 2022 met de nieuwe technische reglementen. Dat lijkt zich uit te betalen. Mercedes en Red Bull Racing hebben intussen bevestigd met grote updates naar Bahrein af te reizen.

Een van de grootste uitdagingen in Barcelona was het hobbelen van de auto, ook wel porpoising genoemd. Dit fenomeen kwam naar voren tijdens de driedaagse shakedown waar de 2022-auto's voor het eerst uitgebreid getest werden. Het probleem zorgde bij Ferrari voor een aantal problemen, maar Sainz was desondanks zeer blij met de afgelegde afstand. "Nu is het tijd om niet alleen aan het aantal kilometers te werken, maar ook aan het gehobbel. Het is zaak om de auto op dat vlak meer betrouwbaar te maken. We blijven eraan werken en gaan zien of het beter wordt", besluit de Spaanse Ferrari-coureur.