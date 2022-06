Carlos Sainz begon de Canadese Grand Prix vanaf de derde plek maar had na een aantal rondjes zijn landgenoot Fernando Alonso al te pakken. Daarna probeerde hij de aansluiting te vinden bij Max Verstappen, maar de Nederlander hield het gat rond de drie seconden. De Ferrari-coureur nam de leiding van Verstappen over toen de Red Bull-coureur naar binnen dook tijdens de virtual safety car die volgde op de uitvalbeurt van Sergio Perez. Bij de volgende VSC voor het uitvallen van Mick Schumacher besloot Sainz naar de pits te gaan, waarna hij als derde baan terug de baan op kwam. Al snel stak hij Alonso voorbij om daarna jacht te maken op Verstappen.

Hoewel de Ferrari-coureur het voor elkaar kreeg de baan sneller te ronden dan Verstappen, kwam het verschil niet onder de zes seconden. In rondje 44 nam Sainz de leiding weer over door de tweede stop van de regerend wereldkampioen. Daarna was het voor Ferrari hopen op een safety car. En die kwam. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda parkeerde zijn auto na een pitstop in de baanafzetting en dat was voor race control reden genoeg Bernd Mayländer de baan op te sturen. Daarna volgde er een sprint naar de finish, waarbij Sainz Verstappen constant op de hielen zat met DRS.

"Ik was echt volle bak aan het pushen", zegt Sainz na afloop van de race tegen Jenson Button. "Ik liet geen ruimte over bij de muren en het aanremmen. Ik maakte goed gebruik van de batterij in een poging Max voorbij te steken. We hadden echter niet genoeg pace bij het uitkomen van de hairpin en dus zat ik er ook niet dicht genoeg op bij de chicane. Het positieve is wel dat we de gehele race sneller waren, maar we hadden net iets meer nodig om in te kunnen halen."

De Madrileen heeft dit F1-seizoen al flink veel pech gehad. Vorige week zondag viel hij nog uit tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. In Canada sloeg Sainz op een uitstekende manier terug. "Ik was echt blij met mijn snelheid en de manier waarop ik Max onder druk kon zetten. De timing van de bandenwissels was perfect. We hebben alles geprobeerd en zaten heel dicht bij een overwinning. Ik neem deze ervaring mee en probeer het de volgende keer weer."

Video: Verstappen houdt Sainz achter zich in Montreal