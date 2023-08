Sainz had van tevoren getekend voor P6 in F1-kwalificatie Zandvoort

Op vrijdag en zaterdagochtend werd duidelijk dat Ferrari er nog niet goed voor stond. Het team had moeite om tijden te noteren die goed genoeg waren voor de top-tien terwijl Charles Leclerc en Carlos Sainz in de derde vrije training op het natte asfalt regelmatig naast de baan schoten. In de kwalificatie, die onder vergelijkbare omstandigheden begon, was het telkens weer spannend of zij door zouden gaan naar de volgende sessie, maar uiteindelijk stonden beide Ferrari's in Q3. Daarin crashte Leclerc die genoegen moest nemen met de negende plaats terwijl zijn Spaanse teamgenoot niet verder kwam dan de zesde plek.

Gevraagd of het een geval van schadebeperking was, antwoordt Sainz: "Ik denk het wel. Als je mij vóór de kwalificatie had gevraagd [of ik genoegen zou nemen] met P6, dan had ik ervoor getekend", maakt hij duidelijk dat hij prima kan leven met dit resultaat na een moeizaam weekend tot nu toe. "Maar ja, het is een lastig weekend geweest zoals jullie van buitenaf hebben gezien."

Sainz begon pas in de tweede vrije training, aangezien hij zijn zitje in de eerste training moest afstaan aan reservecoureur Robert Shwartzman. In combinatie met een derde vrije training op een natte baan heeft Sainz niet een perfect weekend gehad. "Mijn enige droge ronden reed ik in de tweede vrije training en in Q3 moest ik experimenteren en kwam ik nog steeds tot de zesde plek. Dus ik denk dat ik hier blij mee moet zijn. We hebben de kwalificatie echt goed uitgevoerd, we hadden alles goed gedaan. De anderen maakten fouten, wij reden enkele goede ronden. Dus uiteindelijk een top-zes."

Incident met Piastri

Toch was de kwalificatie niet alleen maar reden tot tevredenheid bij Sainz. Hij kwam onder het vergrootglas van de stewards te liggen vanwege een incident met Oscar Piastri. De Australiër kwam net uit de Tarzanbocht toen Sainz uit de pits kwam en naar links stuurde om de ideale lijn te pakken. De Spanjaard leek hem echter niet te zien, waardoor Piastri van het gas moest om naar eigen zeggen een incident te vermijden. Beide coureurs moesten zich om 17.20 uur bij de stewards melden en uiteindelijk kreeg Sainz een geldboete en een reprimande.

"Ik reed de pitstraat uit en ze vertelden me niet dat hij eraan kwam", wijst Sainz met de vinger naar engineer Riccardo Adami. "Aan de andere kant was hij volgens mij bezig aan een inlap, dus ik denk niet het een heel groot probleem was. Door de spray kon je ook niks in je spiegels zien", legt de Ferrari-rijder uit. "Je bent dus als het ware blind. En als ze je niet informeren op de boordradio, dan is het erg lastig om iets te zien, of niet dan? Hopelijk heeft het zijn kwalificatie niet beïnvloed."

Video: Max Verstappen verovert pole-position, Sainz pakt P6