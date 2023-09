Dieven beroven Sainz in Milaan, F1-coureur komt zelf in actie

Na de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza, nabij Milaan, keerde Carlos Sainz terug in Hotel Armani. De Spanjaard had eerder op de dag voor een feest gezorgd op de 'Temple of Speed' door de derde plaats te pakken in het bijzijn van tienduizenden tifosi, maar stond in Milaan voor een nare verrassing. Toen hij rond 20.30 uur door de straten van Milaan liep, in de wijk Monte Napoleone, benaderden drie mannen hem en beroofden hem van zijn horloge. Dat was niet zomaar een horloge: het ging om een Richard Mille - een teamsponsor van Ferrari - van het model Alexander Zverev ter waarde van bijna een half miljoen euro. De drie mannen stonden hem al een tijdje op te wachten buiten het hotel.

Sainz liet het er niet bij zitten en achtervolgde de drie dieven, samen met zijn manager en wat voorbijgangers die de diefstal zagen gebeuren. Sainz slaagde erin om met zijn manager een van de drie dieven te stoppen na een lange achtervolging, die eerst begon in de auto en uiteindelijk te voet werd voortgezet. De tweede dief werd tegengehouden op de Via della Spiga. Een ander Ferrari-teamlid wist de derde dief te stoppen, die enkele meters verder was gekomen dan de twee andere dieven. Toen zij alle drie waren tegengehouden, kwam de politie snel ter plekke om de situatie af te handelen.

De drie dieven, een van 18, een van 19 en een van 20 jaar, zijn naar het politiebureau afgevoerd. Sainz werd na deze achtervolging weer herenigd met zijn horloge. Bij terugkomst bij het Armani Hotel moest Sainz nog een verklaring afleggen om de aanklacht tegen de drie dieven te formaliseren. Op sociale media deelt Sainz dat er inderdaad een 'onfortuinlijk incident' heeft plaatsgevonden in Milaan. "Het belangrijkste is dat we allemaal in orde zijn en dat dit slechts een vervelende anekdote zal blijven. Veel dank aan alle mensen die ons gisteren hebben geholpen, aan de politie van Milaan voor hun snelle interventie en bedankt voor al jullie berichten."

Het is niet de eerste keer dat een Ferrari-coureur is beroofd in Italië. Vorig jaar was Charles Leclerc nog het slachtoffer van een beroving in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Monegask was toen aanwezig in de Toscaanse stad Viareggio voor wat foto's toen zijn Richard Mille-horloge, van ongeveer dezelfde waarde als die van Sainz, afhandig werd gemaakt.