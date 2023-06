Het lukte Carlos Sainz in Spanje om de upgrades op de Ferrari SF-23 werkende te krijgen. Hij zat in de kwalificatie het dichtste bij de tijd van polesitter Max Verstappen. Hoewel de auto prima zijn werk deed op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar aerodynamica erg belangrijk is, is Sainz van mening dat door de aard van de baan nog niet al het potentieel is laten zien. Hij denkt dat de hoge snelheden niet geschikt zijn voor de Scuderia. Een bewijs van vooruitgang moet ergens nog gaan komen.

"Het nieuwe pakket was vooral bedoeld om op medium en lage snelheid beter te worden. Op dat vlak hebben we een goede stap gezet", zegt de Madrileen. "Zoals ik voor het weekend al zei: dit is een stap in een andere richting. Het is niet zozeer een grote verandering in onze performance, maar het zorgt ervoor dat we breder aan de slag kunnen met de wagen. Dat was voornaamste doel van deze nieuwe onderdelen en niet om ineens een halve seconde harder te gaan. Ik denk dat het werkt en het goed werkt. We willen de auto voorspelbaarder maken, beter te besturen en makkelijker om een ronde mee te rijden. Hopelijk gaat het die kant op, maar helaas waren we nu op een circuit waar ons pakket niet helemaal goed bij paste. Onze prestaties op hoge snelheid zijn sinds de start van het jaar al niet heel geweldig geweest. Sinds Australië worstelen we met de balans en met stuiteren. Er gebeurt nog te veel op hoge snelheid. We willen ons daar op focussen en kijken wat beter kan, want op laag tempo gaat het helemaal niet zo slecht."

Volgens Sainz was zijn goede startpositie en de beroerde plek van teamgenoot Charles Leclerc, die in Q1 werd uitgeschakeld en uit de pits startte, een indicatie dat de SF-23 een klein window heeft om in te opereren. De Spanjaard stipt dat aan als een van de grote zwaktes. "Ik heb geen idee wat er precies met Charles gebeurde, maar dit is al het hele jaar zo", gaat hij verder. "Het voelt als een heel kleine window. De auto is lastig om mee te rijden. Zodra de omstandigheden lastig worden, kan het diverse kanten op en vecht je tegen verschillende balansen. Dat was een dunne lijn [in de Spaanse GP]. Het lukte wel, maar het was moeilijk. Het lijkt erop dat het middenveld dichterbij komt. Je hebt Alpine en zelfs Haas, Lando [Norris] en de McLarens die opduiken en zich bij ons voegen in de strijd om P2 en P3 [in het constructeurskampioenschap]. Red Bull is duidelijk een klasse apart, maar voor de rest lijkt het allemaal dicht bij elkaar te gaan zitten."

