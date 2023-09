Sainz uitzinnig na pole F1-kwalificatie Monza: "Kippenvel"

De laatste weekenden leek het erop dat Red Bull-rijder Max Verstappen onverslaanbaar was, maar Ferrrari-coureur Carlos Sainz heeft tijdens de kwalificatie in Monza bewezen dat het toch kan. De Spanjaard snelde voor een uitzinnig Italiaans publiek naar de pole-position. Na afloop van de sessie vertelt de Madrileen dat hij vanaf het moment dat zijn Ferrari over de streep kwam kippenvel had. Voor de dolbije Tifosi legt Sainz uit hoe zijn laatste ronde verliep en hoe close het was tussen de top-drie. "Zeker in Q3 gingen we er allemaal voor. We reden allemaal op de limiet", verklaart de 29-jarige coureur. Na zijn eerste snelle ronde was de enkelvoudig racewinnaar al de snelste, maar hij wist dat er meer in het vat zat. "In de Ascari en de Parabolica ging ik er helemaal voor en dat pakte goed uit die ronde."

Voor een Ferrari-coureur zijn er weinig mooiere momenten dan voor je eigen fans op Monza een pole te pakken. De emoties bij Sainz zijn dan ook goed zichtbaar nadat het hem gelukt is. "Ik heb kippenvel sinds het moment dat ik over de finishlijn reed. De hele inlap en dan het publiek zien in deze auto... ik heb continu kippenvel. Het voelt heel goed. Ik hoorde vanaf het moment dat ik op de baan reed veel geluid vanuit het publiek."

Het is voor Sainz wel meer dan duidelijk dat dit nog maar het halve werk is, de punten worden immers tijdens de Grand Prix op zondag verdeeld. Voor de race heeft de Ferrari-rijder een duidelijk doel: op het iconische podium komen en daar de hoogste trede beklimmen. "Dat is het hoofddoel", vertelt een uitgelaten Sainz. "Morgen ga ik alles op alles zetten. Vanaf P1 moet ik een goede start hebben en gaan we voor een goede eerste stint. Dan zien we of we het gevecht aan kunnen met Max [Verstappen]." De Spanjaard verwacht dat het een hels karwei wordt om Verstappen in de race achter zich te laten. "In de longruns is hij sneller, maar ik ga alles geven", belooft de polesitter voor de race van zondag.