Sainz ziet niets in tweedaagse Formule 1-weekenden

De Formule 1 experimenteerde afgelopen weekend in Imola met een tweedaags evenement. In plaats van twee vrije trainingen op vrijdag van anderhalf uur en een oefensessie op zaterdag van een uur, kregen de coureurs alleen op zaterdagochtend negentig minuten om zich voor te bereiden op de kwalificatie en race. Mogelijk dat het tweedaagse format in de toekomst vaker wordt gebruikt ten einde meer races op de kalender kwijt te kunnen. Sainz is daar echter tegen. Hij voorziet dat wedstrijden minder teweeg brengen in de plaatsen die worden aangedaan als de evenementen nog maar twee dagen duren.

“Voor mij zou twintig races het ideale aantal zijn”, zegt Sainz tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar dat de Formule 1 wel iets teweeg brengt bij al die twintig races. Dat je er niet alleen maar bent op zaterdag en zondag en vervolgens weer vertrekt. Ik zie mezelf ook niet voor twee dagen helemaal naar Australië afreizen. We moeten ons laten zien als we ergens zijn en een beetje een circus zijn, wat we eigenlijk toch al een beetje zijn. Mensen moeten weten dat we er zijn. We moeten niet alleen twee dagen op een circuit zijn en vervolgens weer vertrekken.”

“Een weekend van twee dagen lijkt me geen goede zaak”, vervolgt Sainz. “We moeten in de steden die we aandoen zoveel mogelijk aan activatie doen, we moeten contact hebben met de fans daar en ervoor zorgen dat het exclusief blijft.” Als de Formule 1 meer verschillende plaatsen wil aandoen, doet de sport er beter aan om circuits te roteren, aldus Sainz. “Als we één ding geleerd hebben van dit jaar, dan is dat dat er circuits zijn die voor een goede show zorgen, waar we anders niet zouden komen door allerlei belangen. Als je een limiet van twintig races per jaar instelt en wedstrijden gaat roteren op de kalender, dan kun je elke drie of vier jaar circuits als Imola, Mugello en Portimao aandoen. Zo houd je het kampioenschap exclusief en zo krijgen deze circuits en deze landen om de twee of drie jaar alsnog de Formule 1 op bezoek. Op deze manier kun je ook voor een grotere variatie op de kalender zorgen, terwijl de weekenden nog steeds een grote impact hebben. Ik zou dit veel liever hebben dan een F1-kalender met 25 of 26 races, waarbij we steeds maar twee dagen op een circuit zijn.”