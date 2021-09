Sainz trots na Russische GP: "Mijn sterkste weekend bij Ferrari"

Carlos Sainz had zich zaterdag als tweede gekwalificeerd voor de Russische Grand Prix, vlak achter zijn voormalige McLaren-teammaatje Lando Norris. Hoewel hij bij de start slecht weg was, pakte hij nog in de eerste ronde de leiding in de wedstrijd. In het verloop van de race viel hij weg naar P4, maar door de late regenbui kon hij na een goed getimede overstap op intermediates de derde plaats veroveren, achter Lewis Hamilton en Max Verstappen. Na Monaco en Hongarije was het al weer het derde podium voor de Spanjaard, die zesde staat in het F1-kampioenschap.

“Ik denk dat ik erin geslaagd ben om meteen vanaf de trainingen een zeer sterk weekend neer te zetten. Vooral in Q3 [het beslissende deel van de kwalificatie] en vervolgens een goede start en een goed tempomanagement in zeer lastige omstandigheden”, vatte Sainz zijn weekend samen. “Ik ga niet liegen, ik ben trots op het weekend. Ik denk dat het team ook heel goed werk heeft geleverd met alle pitstops, zaterdag op het juiste moment naar de zachte band en in de race op het juiste moment naar de intermediates. Over het algemeen, denk ik dat het mijn sterkste weekend bij Ferrari is geweest.”

Na zijn eerste pitstop in de race viel Sainz wat terug en kreeg hij van het team te horen dat hij mogelijk als vijfde zou eindigen. Op dat moment kwam dat bericht ietwat als een verrassing. “Nadat je de race hebt geleid, heb je er in ieder geval vertrouwen in dat je om het podium kunt strijden. Ik wist niet precies waar de anderen op dat moment op de baan waren. Ik wist dat ik een pitstop had gemaakt en ik wist dat ik door niemand voorbij was gereden. Dus het tempo zat er goed in. Misschien suggereerden onze simulaties dat we hoogstwaarschijnlijk op P5 zouden eindigen.”

Uiteindelijk werd het dus, vooral door een late plensbui en een vroege overstap naar intermediates, P3. Ondanks dat hij tevreden was met zijn raceweekend, gaf Sainz na afloop toe dat hij op iets meer had gerekend. “Waar we als team aan moeten blijven werken, is dat we de volgende keer dat ik een race aan de leiding kan rijden, dat we het volhouden en de race winnen. We moeten ervoor zorgen dat we ons als team blijven verbeteren, zodat het de volgende keer wel lukt.”