Sainz tevreden na P6 F1-race Las Vegas: Goede comeback

Het Formule 1-weekend in Las Vegas van Carlos Sainz is met pieken en dalen verlopen. De Spaanse Ferrari-coureur was het slachtoffer van de losse putdeksel tijdens VT1 en moest daardoor een gridstraf van twaalf plaatsen incasseren. Als klap op de vuurpijl spinde de winnaar van twee F1-races ook nog in de openingsronde en moest hij terugvechten richting de punten. Daar slaagde de Spanjaard met slag en wimpel voor, want met P6 mag hij meer dan tevreden zijn. "Dit was een goede comeback", vertelt de Ferrari-man na de race. "Dit was damage limitation."

De Madrileen kan goed verklaren waarom hij in de eerste bocht het slachtoffer werd van zijn spin. Volgens hem hadden de baanomstandigheden daar een flinke duit in het zakje voor gedaan. "Er lag daar iets van olie of iets en de banden waren heel erg koud", aldus de 29-jarige Sainz. "Vanaf daar moesten we ons herstellen." Dat ging niet van een leien dakje, wat al vroeg in de race kampte hij met bandenproblemen. "Het was in het verkeer zo goed als onmogelijk om geen graining te krijgen. We konden ons goed herstellen en zoals ik al zei was dit een kwestie van het beperken van de schade. Om van bijna de laatste plaats terug te knokken naar P6, dan is het een hele goede dag."

Zoals Sainz al aangeeft, lag er op de grid heel wat olie. Dat was daar neergelegd door de auto's in de drivers parade. "Dat is iets waar de FIA naar moet kijken. Het is niet eerlijk dat al die olie aan de binnenkant lag, naast alle rommel. Het is echt onacceptabel. Dat was waarschijnlijk ook de veroorzaker van alle crashes in bocht één", vertelt een kritische Spanjaard. "Het is dan ook jammer dat ik niet kon vechten voor de winst. De auto was heel snel en sneller dan de rest." Toch kwam de Ferrari niet helemaal ongeschonden uit de strijd in de eerste ronde. "Iets aan de ophanging of het stuurwiel was kapot, maar niets waardoor ik niet meer kon racen." Ondanks de geleden 'schade' is Sainz in het WK over landgenoot Fernando Alonso gesprongen, al staan zij met 200 punten precies gelijk.

Video: De problemen voor Sainz in de openingsronde