Lange tijd had Carlos Sainz zicht op het podium, maar in de slotfase van de Formule 1 Grand Prix op Silverstone moest hij veel terrein toegeven op de snelsten, om uiteindelijk zelfs de vierde plek aan Oscar Piastri te moeten afstaan. Toch is de Ferrari-coureur blij met wat hij op de mat kon leggen. "Ik denk dat we het maximale hebben gedaan", vertelt hij na afloop van de race tegen onder andere Motorsport.com.

Sainz reed onder de wisselende omstandigheden op het Britse circuit lange tijd in de buurt van Max Verstappen. Laatstgenoemde werd uiteindelijk nog tweede, terwijl Sainz wegzakte naar de vijfde stek. Sainz weet wel hoe het komt dat hij de pace niet had om echt mee te vechten. "We waren niet snel genoeg in droge en natte omstandigheden", legt hij uit. Wel is de Madrileen blij met de strategie van zijn team. "We hebben alle pitstops op het juiste moment uitgevoerd, vooral toen we van inters naar slicks gingen. Op dat moment kon ik op zes á zeven seconden van het podium komen. Dat is geweldig. We konden even meedoen voor de podiumplaatsen. Maar op de momenten dat het helemaal nat of helemaal droog was lukte dat niet."

Eerder dit weekend werd bekend dat de onlangs geïntroduceerde updates van de auto van Sainz zijn afgehaald. Hierdoor reed hij op Silverstone met dezelfde specificatie als in Imola, wat ondertussen alweer vijf races geleden is. "Iedereen heeft sindsdien updates van twee tienden geïntroduceerd, maar wij moesten de updates juist weghalen. Wij zijn twee tienden aan performance kwijtgeraakt in de windtunnel, die we de laatste drie maanden juist op de auto hadden moeten brengen", verklaart de meervoudig racewinnaar. "Het is duidelijk dat we de afgelopen maanden niet de juiste beslissingen hebben genomen. We zijn nu weer terug bij af. We hebben de auto die we in Imola hadden en maken daar nu de updates voor. Het is wel duidelijk dat de concurrentie een stap verder is."

Video: De samenvatting van de F1 GP van Silverstone