Met zijn derde plek in Japan houdt Carlos Sainz zijn honderdprocentscore in 2024 wat podiumplaatsen betreft in stand: in Bahrein werd hij ook al derde, waarna hij in Saudi-Arabië ontbrak vanwege een operatie aan de blinde darm en in Australië terugkeerde met een overwinning. “Ik had een goede wedstrijd”, zei Sainz na afloop van de race op Suzuka tegen voormalig Formule 1-coureur Mark Webber.

“Daar ben ik heel blij mee, want het was eerlijk gezegd best zwaar”, vervolgde Sainz. Daarmee doelde hij op de bandenslijtage. “Maar toen kwamen de wolken ineens en werd de slijtage veel minder. Daardoor was ik even bang dat een éénstopper misschien wel sneller zou zijn, terwijl wij twee stops deden.” Dat laatste gold voor vrijwel iedereen, met uitzondering van Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc.

Maar na Lando Norris te hebben ingerekend in de laatste stint, verschalkte Sainz ook zijn Monegaskische collega en eiste daarmee de derde plek voor zich op. “Ik moest veel auto’s inhalen vandaag en dat is op Suzuka altijd lastig”, zei de Spanjaard. “Je moet de laatste chicane echt voor elkaar hebben om een goede run naar de eerste bocht te krijgen. Dat lukte, maar het was wel een zware race. Ik dacht dat het heel moeilijk zou worden om weer op P4 of P3 te komen.”

In de tweede stint moest Sainz namelijk ook al wat coureurs inhalen, wat eveneens niet eenvoudig was. “Het was toen lastig om de Mercedes te passeren, het was moeilijk om elkaar te volgen”, legde de drievoudig Grand Prix-winnaar uit. “Ik wist dat er bij het naderen van Lando en Charles een groot verschil in snelheid nodig was, maar uiteindelijk is het gelukt. Ik was snel op de harde band. Ik vond het echt fijn dat de harde band me een goed gevoel gaf om te pushen. Ik kon de acties uitvoeren en het podium pakken.”

Over twee weken is de volgende race, dan in China. Het is de eerste keer sinds 2019 dat de F1 in Shanghai te gast is - in de afgelopen vier jaar werd het evenement niet gehouden in verband met het coronavirus. “Ik denk dat het voor iedereen een zwaar weekend wordt”, blikte Sainz vooruit. Het feit dat het een sprintweekend is, maakt het alleen maar ingewikkelder. “Een sprint op een circuit waar we al vijf jaar niet meer zijn geweest, met dus maar één uur training, wordt een uitdaging. Er ligt ook nieuw asfalt, het kan dus leuk worden. We gaan nu een paar weken herstellen en trainen, om in China weer voluit te gaan.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Japan