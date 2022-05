Sainz blij met P2: "Lastig om vertrouwen terug te krijgen na crash"

Carlos Sainz zit de afgelopen races in de hoek waar de klappen vallen. In Australië viel hij door een eigen fout al in de tweede ronde uit, waarna hij tijdens de kwalificatie in Imola crashte. Op zondag kwam zijn race aldaar ook vroeg ten einde, nadat hij door Daniel Ricciardo in de grindbak werd getikt. Ook in Miami dreigde weer een lastig weekend, nadat Sainz zijn Ferrari F1-75 halverwege de tweede vrije training in bocht 14 in de muur prikte. Geluk bij een ongeluk was dat het team ruim de tijd had om de bolide gereed te maken voor de derde oefensessie en de kwalificatie.

In die kwalificatie moest Sainz weliswaar zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc, maar zijn tweede ronde in Q3 was uiteindelijk genoeg voor de tweede startplek. Daar is de Spanjaard helemaal niet ontevreden mee. “Na de redelijk zware crash op vrijdag was het absoluut niet makkelijk om het vertrouwen terug te krijgen op een moeilijk circuit zoals deze nieuwe in Miami”, vertelde Sainz na afloop van de kwalificatie. “Maar ik slaagde erin om tot en met Q3 koel te blijven. Ik denk dat ik enkele goede ronden heb kunnen rijden. Het was net niet genoeg voor pole-position, maar dit is prima gezien waar ik na de vrijdag vandaan kom.”

De grote vraag is in hoeverre Sainz zich staande kan houden tijdens de race. Vanwege zijn crash in de tweede training heeft hij geen racesimulatie met veel brandstof kunnen doen, maar toch denkt hij dat een goed resultaat mogelijk is in de eerste race op Miami International Autodrome. “Ik denk dat het een interessante dag gaat worden met alles wat er dit weekend gaande is. Ik heb nog geen lange runs gereden. Ik heb nog niet kunnen proberen hoe de auto aanvoelt met veel brandstof, dus de ronden richting de startopstelling wordt het eerste moment om dat aan te voelen. Dat kan behoorlijk uitdagend worden”, erkent Sainz. “Tegelijkertijd voel ik me op mijn gemak in de auto. De bolide is hier goed te besturen, dus ik denk dat we het goed kunnen doen.”