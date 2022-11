Sainz tevreden: “Maar Red Bull domineert het hele weekend”

Carlos Sainz kwalificeerde zich met een tijd van 1.24.242 als vierde voor de laatste race van het Formule 1-seizoen 2022. De Ferrari-coureur deelt de tweede startrij op het Yas Marina Circuit zondag met zijn teamgenoot Charles Leclerc, Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez staan samen op de voorste rij. Sainz gaf ruim 0,4 seconde toe op polesitter Verstappen, desondanks is hij content over zijn kwalificatie.

“Ik ben best tevreden over de hele kwalificatie. Ik was echt de hele tijd snel”, zei Sainz na afloop tegen onder meer Motorsport.com. De aanloop naar zijn laatste ronde in Q3 was echter niet ideaal. “Het was een beetje jammer, maar ik zat vast achter Lando Norris en een Alpine (Esteban Ocon, red.). Zij deden een langzamere outlap dan wij, waardoor we met de banden niet helemaal de sweet spot vonden. Dat maakte de ronde een beetje lastig, maar al met al was het een sterke kwalificatie. Ten opzichte van de trainingen hebben we veel tempo gevonden.”

Wel constateerde Sainz dat het gat naar Red Bull groot is. “Dit circuit heeft niet veel bochten, maar ze pakken wel twee of drie tienden”, vervolgde de 28-jarige coureur uit Madrid. “Ze domineren het hele weekend en zijn in elke run sneller dan wij. In de kwalificatie zaten we iets dichter in de buurt, maar ze hebben nog steeds de overhand en in de race zijn ze vaak zelfs nog sneller. Natuurlijk gaan we proberen om ze onder druk te zetten en om ze te verslaan, maar onze focus ligt ook op Mercedes.” Lewis Hamilton en George Russell sluiten achter de Ferrari’s aan op rij drie.

Gevraagd naar de race pace van Ferrari in Abu Dhabi, antwoordde Sainz: “We werken er hard aan. We hebben gisteren en vandaag lange runs gedaan om de banden en balans te begrijpen, maar het wordt niet eenvoudig. Red Bull was gisteren veel sneller in de lange runs. Wij probeerden vandaag ons tempo op te krikken. Dat is denk ik gelukt, maar is het genoeg om ze te verslaan? Dat weet ik niet, want ze zijn het hele weekend al dominant. Daarnaast is Mercedes in de race vaak ook sneller, dus het wordt een interessant gevecht.”

Sainz is in elk geval bereid om Leclerc, die met Perez strijdt om de tweede plek in het kampioenschap, te helpen. “Eerst moet hij Perez zelf verslaan. Onze focus ligt op onze eigen race, om het seizoen met een podium en positief af te sluiten. Maar als het team mij vraagt om Charles voorbij te laten om hem te helpen in het gevecht met Checo, dan doe ik dat”, beloofde Sainz. “Onze prioriteit ligt echter ook bij het verslaan van Mercedes.”

Video: Carlos Sainz na de kwalificatie in Abu Dhabi