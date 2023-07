Sainz blij met P3: “Gaan proberen dit zondag te herhalen”

Carlos Sainz startte de sprintrace in Oostenrijk als vijfde en schoof al in de eerste ronde op naar P4, omdat Lando Norris in het gedrang veel plaatsen verloor. Halverwege de wedstrijd passeerde de Ferrari-coureur, in navolging van Sergio Perez, ook Nico Hülkenberg voor P3. Daar bleef het vervolgens bij voor Sainz. “Ons tempo zag er prima uit”, zei hij in een eerste reactie na afloop. “Ik worstelde in het begin van de race enigszins in de snelle secties, maar daarna slaagde ik erin wat tempo terug te vinden en kon ik in de buurt van Checo blijven.”

“De Red Bulls waren vandaag iets te snel voor ons”, vervolgde Sainz. Toch hoopte hij op enig moment de strijd met Perez aan te kunnen gaan. “Er was halverwege de race een punt, toen we Hülkenberg passeerden, dat ik iets meer vertrouwen had. De baan werd toen droger. Ik ging echter te snel door mijn banden heen, waarna ik niet echt meer dicht achter Checo kon blijven.”

Derde is een prima resultaat, vindt Sainz, zeker gezien de omstandigheden. “Het was listig, vooral omdat het gedurende dit weekend de eerste keer was dat we op inters reden. Je weet dus niet wat je kan verwachten qua balans en grip op de baan. Dus als je dan meteen een race hebt, is dat nooit eenvoudig. Desondanks is dit een mooi resultaat en een goede dag voor mij. We gaan proberen dit zondag te herhalen.” In de Grand Prix van Oostenrijk start Sainz zondag als derde, achter sprintrace-winnaar en polesitter Max Verstappen en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Video: De start van de sprintrace in Oostenrijk